TVB ospita Milano, Olisevicius: «Dobbiamo scendere in campo con fame»

Una sfida di cartello. Domenica 14 aprile, alle 17, la Nutribullet Treviso Basket ospiterà i Campioni d’Italia in carica: l’EA7 Emporio Armani Milano allenata da Ettore Messina. Treviso è reduce dalla netta sconfitta sul parquet della Happy Casa Brindisi, che ha interrotto la striscia di quattro successi consecutivi della squadra di Frank Vitucci, rimettendo in discussione una salvezza che sembrava in dirittura di arrivo. TVB al momento occupa la 14° posizione in classifica a pari punti con Varese, a due punti da Cremona e Scafati, a più quattro invece sulla zona rossa occupata da Pesaro e Brindisi, appaiate a quota 16.

Milano, che all’andata si impose 86-80 al Forum, è recentemente uscita dall’Eurolega ed è in piena lotta per la vetta della classifica con Germani Brescia e Virtus Bologna. Va da sé che per Treviso si tratti di un impegno ostico, al quale seguiranno altre partite complicate tra le quali il derby contro la Reyer Venezia e il potenziale scontro diretto contro la Openjobmetis Varese. Osvaldas Olisevicius, tra i più positivi della stagione di Treviso, ha parlato del momento che attraversa la Nutribullet: «Siamo delusi da come abbiamo affrontato la partita contro Brindisi, non abbiamo fornito la nostra migliore prestazione. Sappiamo di avere ancora quattro partite in cui dare il 100% con un solo obiettivo in mente. Domenica giochiamo contro una grande squadra, una squadra da Eurolega, questa settimana ci siamo allenati con grande intensità per arrivare pronti all’appuntamento. Dovremo scendere in campo con fame, cuore ed energia».

La terna arbitrale sarò composta da Begnis, Borgioni e Borgo. Match in diretta su DAZN previo abbonamento.