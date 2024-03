Treviso Basket fa suo il posticipo: Cremona si arrende nell’ultimo periodo

Altro giro, altra vittoria. La Nutribullet non sbaglia il secondo match consecutivo al Palaverde e batte la Vanoli Cremona 78-71. Un risultato prezioso in ottica salvezza, dato che consente a TVB di mantenere due punti di margine su Pesaro, vincente all’overtime contro la Virtus Bologna, e andare a -2 proprio da Cremona con il vantaggio negli scontri diretti. Partita molto equilibrata nel primo tempo, nel quale gli ospiti, non trovando spazi dentro l’area ben difesa da TVB, hanno tirato con molta precisione dalla lunga distanza (8/16 dopo 20’). Treviso è rimasta in scia grazie alle giocate di Bowman e Paulicap, e nel terzo periodo ha aumentato l’intensità difensiva e la lucidità nella gestione dei possessi. I padroni di casa hanno saputo portare il match sui giusti binari nella quarta ed ultima frazione con un parziale di 11-0 propiziato da Mezzanotte, Zanelli e Olisevicius. Il break ha spaesato la Vanoli e le sue principali bocche da fuoco fino a quel momento, Corey Davis e Nathan Adrien. Treviso si prepara nel migliore dei modi alla trasferta della settimana prossima sul campo di Pistoia.

CRONACA Coach Vitucci schiera in quintetto Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap. Parte bene la Nutribullet, che trova buone soluzioni andando da Paulicap nel pitturato. Cremona risponde con due triple per il vantaggio, ma Ky Bowman a sua volta colpisce da dietro l’arco per il 7-6 dopo 2’30”. La Vanoli è ispirata: McCallough e Adrian infilano altre due triple. Bowman sale a quota 5, Paulicap prima vola per la stoppata e poi segna con il fallo per il 12-14. La partita sale di intensità. L’ultimo canestro del primo periodo è di Corey Davis allo scadere: 14-17 Cremona dopo i primi dieci minuti.

Torna a farsi sentire Ky Bowman, che piazza la tripla della parità. Lacey e poi Davis, ancora sulla sirena dei 24″, mettono però 5 punti tra le squadre. La clamorosa prestazione balistica dei lombardi continua con Lacey (7/14 da 3 dopo 13 minuti). Treviso risponde con Andrea Mezzanotte, che piazza due triple consecutive. Lacey concretizza un gioco da tre punti e TVB si affida ancora a Ky Bowman, giunto in doppia cifra, per il -3. Scalda i motori anche D’Angelo Harrison: palleggio, arresto e tiro per il 27-28. Bowman segna la seconda tripla personale e manda Treviso in vantaggio. Il canestro di Denegri dall’angolo e i liberi di Olisevicius portano le squadre in parità, fino al canestro allo scadere di Davis. Si va all’intervallo sul 36-38 per Cremona.

La Nutribullet ricomincia col piede giusto: tripla di Bowman e appoggio di Paulicap per il 41-38. Denegri pareggia dall’angolo ma la schiacciata di Olisevicius e il canestro di Allen rilanciano TVB. Il match sale ulteriormente di tono e la Vanoli torna avanti. A riportare la sfida in parità ci pensa D’Angelo Harrison con una tripla, poi Osvaldas Olisevicius si prende il centro dell’area per il 50-48 che costringe Cavina al time out. Il parziale continua con la terza tripla di Andrea Mezzanotte. Lacey torna a farsi sentire ma l’ultimo sussulto è di Harrison: 55-50 TVB a fine terzo quarto.

L’intensità è alta, entrambe le squadre si battono con coraggio: il primo a trovare il fondo della retina è Corey Davis, ma Ky Bowman torna al lavoro e muove il tabellone. Anche Lacey colpisce da lontano, serve allora il 2+1 di Mezzanotte per rimettere 4 punti di divario (60-56 a 6’45” dal termine). Paulicap cancella il tentativo di Adrian con la terza stoppata della sua gara, dall’altra parte la tripla di Zanelli e il canestro di Olisevicius fanno scappare TVB sul 65-56. Nel finale di quarto Treviso va anche a +11 prima di giocare con il cronometro fino al risultato finale: 78-71. Seconda vittoria consecutiva per TVB.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Olisevicius 18, Bowman 18, Mezzanotte 12, Paulicap 11

Vanoli Cremona: Davis 19, Adrian 13, Denegri 12, Lacey 11