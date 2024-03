Treviso Basket mostra gli artigli: superata Reggio Emilia al Palaverde

La Nutribullet fa suo l’anticipo della 22° giornata di Serie A, superando Reggio Emilia 71-63 in un match che non poteva sbagliare in ottica salvezza, come ribadito anche da Frank Vitucci nel prepartita. La serata non si era messa bene per i padroni di casa, con la Reggiana +17 già all’inizio del secondo periodo. Con un 2/17 dal campo nei primi 13 minuti, per Treviso si stava prefigurando l’ennesimo momento amaro della stagione. Tuttavia, nel momento di massima difficoltà, la Nutribullet ha iniziato a ricomporsi sfruttando la vena realizzativa di Harrison, i recuperi di Robinson, le giocate di classe di Olisevicius e l'agonismo di Alessandro Zanelli. Reggio Emilia ha visto il suo vantaggio ridursi progressivamente, accusando il pressing difensivo di TVB e iniziando a tirare con percentuali molto basse.

I padroni di casa ne hanno approfittato per prendere completamente l’inerzia del match, arginando al contempo Langston Galloway, la maggior minaccia offensiva della Reggiana, che ha commesso il suo quarto fallo a metà del terzo periodo. Nella fase clou sono saliti di tono anche Bowman, 5 punti consecutivi all’inizio del quarto periodo, e Faggian, fino a quel momento protagonisti in negativo. Reggio Emilia si è aggrappata alla fisicità di Faye sotto le plance ma è uscita definitivamente dal match a 3 minuti dalla fine, quando Harrison, top scorer di TVB con 18 punti, ha segnato la tripla del +10 in step back. Treviso va a quota 14 punti in classifica, con un momentaneo +2 dalla zona retrocessione.

CRONACA Il primo canestro del match è di Weber, Allen sblocca TVB con un gioco da 3 punti di Terry Allen. La Reggiana mostra tutto il suo arsenale offensivo con i canestri di Galloway, Vitali e Weber: dopo 4′ è 3-12. Treviso si rimette in moto con un libero di Bowman, ma Faye in gancio costringe Vitucci al time-out. Il parziale degli ospiti continua e sul versante opposto TVB litiga con il ferro. La schiacciata di Allen su assist di Harrison riaccende il Palaverde, gli ultimi punti li infila però Smith dalla lunetta: al termine del primo quarto Reggio Emilia è avanti 7-24.

Grant inaugura il secondo periodo, Harrison scalda i motori e con 4 punti consecutivi rilancia TVB. La difesa della Nutribullet sale di tono, la tripla di Zanelli e il canestro di Olisevicius riportano il divario a 10 lunghezze con 7-2 di parziale nei primi 5’30” del secondo quarto. Harrison segna da 8 metri: Treviso va a -9! Il secondo recupero di Harrison manda Olisevicius in contropiede per il 23-30, questa volta è Priftis a dover fermare la gara. Il break continua con Robinson che ruba sulla rimessa e Harrison che accorcia dalla lunetta. Robinson costringe ancora Reggio Emilia alla palla persa, si va comunque all’intervallo sul 25-30 per gli ospiti.

Robinson ruba di nuovo palla e Harrison scollina in doppia cifra con la tripla del -1. Faye torna a farsi sentire sotto i tabelloni e con Vitali confeziona un 6-0 per Reggio Emilia. A fermare il parziale ci pensa Robinson dalla lunga distanza e la bimane di Paulicap in contropiede. Il pareggio arriva dalle mani di Justin Robinson e il sorpasso da quelle di Olisevicius: 40-38 TVB. Il match sale di colpi con i rispettivi ex Olisevicius e Uglietti a scambiarsi sorpassi e controsorpassi. Il 2/2 di Harrison e l’undicesimo punto di Olisevicius portano TVB a un possesso pieno di vantaggio. Leonardo Faggian si prende la linea di fondo e inchioda il +5: coach Priftis è di nuovo costretto al time out. Negli ultimi possessi Gora Camara chiude tutto in difesa, il terzo periodo termina 47-42!

La quarta frazione si apre con una tripla allo scadere dei 24″ di Ky Bowman, che si mette in partita. Bowman è ispirato, Faggian dalla media segna il +7. La Unahotels prova a restare in scia con Faye, ma Zanelli colpisce dall’angolo per il nuovo massimo vantaggio (57-49). Le stoppate di Paulicap e Bowman annichiliscono Reggio Emilia, ci pensa poi Harrison a infliggere il colpo del ko con una tripla in step back. Treviso gioca con il cronometro e vince 71-63.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Harrison 18, Olisevicius 16, Zanelli 9, Paulicap 7

UNAHOTELS Reggio Emilia: Galloway 20, Faye 12, Vitali 9, Uglietti 8

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ky Bowman 6 Gioca tre quarti sottotono, poi si mette in partita nel momento più importante della gara con 5 punti consecutivi all’inizio del quarto periodo.

Alessandro Zanelli 7 Dopo un po’ di nervosismo iniziale si iscrive a referto con una tripla (la prima di squadra) e da lì in avanti sale di intensità con buone difese e un’ottima presenza a rimbalzo (5).

D’Angelo Harrison 8 Con la squadra alle corde sul -17, si carica l’attacco sulle spalle e inizia a segnare i canestri che aumentano la sua fiducia e a ruota quella dei compagni. Leader della reazione emotiva di TVB, certifica la sua serata con la tripla in step back che indirizza definitivamente la gara verso i binari dei padroni di casa.

Osvaldas Olisevicius 7.5 Avvio non semplice con infrazione di passi e 0/3 dall’arco, cambia registro nella seconda metà del secondo quarto. Fa male alla Reggiana con giocate dentro l’area e nel pitturato e porta fuori partita Galloway e Smith, che su di lui commettono il quarto fallo nel terzo periodo. Valore aggiunto.

Leonardo Faggian 6.5 Partita approcciata male con un’infrazione di passi evitabile e alcune forzature. Si rifà con gli interessi nel terzo periodo, catturando un rimbalzo offensivo che porta al canestro di Olisevicius e realizzando la schiacciata del +5 bruciando Weber sulla linea di fondo.

Justin Robinson 7 Inizia male con due palle perse nel giro di pochi minuti, per poi risultare un fattore nella rimonta sia con le triple sia soprattutto con 3 recuperi, a cavallo del secondo e terzo periodo, che mandano fuori giri Reggio Emilia.

Andrea Mezzanotte 4.5 Sul parquet 10 minuti, impercettibile in entrambe le metà campo. Torna in panchina e Vitucci nel secondo tempo non lo rimette più.

Terry Allen 5.5 Parte bene con un gioco da tre punti ed è forse l’unico di TVB mentalmente in partita nel primo quarto. Cala quando il resto della squadra sale di livello, vivendo una serata anonima al tiro dalla lunga distanza (0/3).

Gora Camara 6 Ottimo lavoro difensivo sull’ex NBA Tarik Black nel finale di terzo quarto, non segna ma è prezioso nel chiudere il pitturato ai lunghi di Reggio Emilia.

Pauly Paulicap 6 Fa fatica a sfondare e paga la differenza di stazza con Faye per lunghi tratti del match. Nel finale risulta però decisivo con due difese che neutralizzano le chance di Reggio Emilia.

MVP di TrevisoToday: D’Angelo Harrison