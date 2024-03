Crocevia importante per Treviso Basket: al Palaverde arriva Cremona

È il momento decisivo della stagione per la Nutribullet Treviso Basket, che domenica 17 marzo alle 20 ospiterà al Palaverde la Vanoli Cremona per la 23° giornata di Serie A. La vittoria della scorsa settimana contro Reggio Emilio ha consentito a TVB di portarsi a + 2 dalla zona retrocessione e di guardare con fiducia al finale della stagione, con la consapevolezza di essere padrona del proprio destino. Sarà il caso della sfida contro Cremona. Con una vittoria, Treviso andrebbe a -2 dalla Vanoli con il vantaggio negli scontri diretti e potrebbe preparare le prossime sfide contro Pistoia e Pesaro con una forza mentale diversa. Cremona arriva dalla sfida persa in volata contro Pistoia per 67-74 ed è desiderosa di invertire la rotta.

Frank Vitucci ha commentato il momento della sua squadra alla vigilia del match: «Ci aspetta un’altra partita importante davanti al nostro pubblico. Ci stiamo allenando con attenzione, fisicamente stiamo bene e non possiamo fare altro che lavorare sulla determinazione che vogliamo mettere in campo per tutti e quaranta i minuti. Abbiamo dimostrato che quando riusciamo a essere concentrati possiamo competere contro tutti».

La terna arbitrale sarà composta da Sahin, Valzani, Pepponi. La partita visibile su Eurosport 1 e DAZN (previo abbonamento).