Treviso Basket, Simone Fregonese non curerà più l’ufficio stampa

Simone Fregonese non sarà più il responsabile delle attività di comunicazione della Nutribullet Treviso Basket dal 2024. Lo storico addetto stampa lascia il suo incarico dopo 31 anni spesi nel mondo della pallacanestro, durante i quali ha vissuto il ciclo vincente della Benetton e la nascita della nuova società Treviso Basket nel 2012.

«È difficile trovare parole per descrivere quello che è stato e che mi porterò dentro per sempre: ogni partita, ogni conferenza stampa, ogni evento, ogni persona incontrata in questo viaggio meraviglioso con la mia amata palla a spicchi è stata un'occasione per imparare e per crescere. Questo mondo è stata la mia "casa" per più di trent'anni, ho avuto la fortuna di vivere in una piccola città come Treviso esperienze a tutti i livelli. Nel mio cuore il basket avrà sempre il posto speciale», ha commentato Fregonese.