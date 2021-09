A Tarzo arriva la Coppa del Mondo di Orienteering 2021

Nelle giornate del 30 settembre e sabato 2 ottobre la Foresta del Cansiglio ospiterà la Finale di Coppa del Mondo di Orienteering. Due giornate di gara nel cuore di una delle foreste più suggestive d’Europa. Un appuntamento internazionale che coinvolgerà circa 250 atleti agonisti appassionati della corsa in ambiente naturale provenienti da tutto il mondo. Il round finale della Coppa del Mondo si terrà invece domenica 3 ottobre a Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti, dichiarate Patrimonio dell’Unesco, e sarà la gara decisiva per il titolo generale della Coppa del Mondo.

Tutti gli atleti della coppa del mondo avranno la possibilità di effettuare i tamponi pre gara a Tarzo. Centro di medicina, partner sanitario dell’evento Coppa del Mondo di Orienteering 2021, mette a disposizione le proprie competenze scientifiche nel campo della medicina di laboratorio per garantire lo svolgimento della manifestazione, una delle prime in Italia post pandemia, in piena sicurezza.

I partecipanti hanno la possibilità di effettuare i test antigenici rapidi o molecolari Covid-19, in vista della gara, nei giorni 27, 28, 29 settembre e 1 ottobre presso il Covid point Centro di medicina presente a Tarzo. A supporto della manifestazione anche la task force covid-19 che potrà dare ai partecipanti assistenza via mail e telefonica sulle disposizioni in caso di viaggi da e per l’estero.

La federazione Internazionale e quella Italiana hanno concordato di scegliere il Veneto e la Foresta del Cansiglio principalmente grazie alle esperienze pregresse delle associazioni locali e all’altissima qualità sportiva e naturalistica offerta dalla zona.

Nel 2020 la Finale di Coppa del Mondo era saltata a causa dell’emergenza sanitaria, ma quest’anno, grazie alla definizione di un rigido protocollo anti-covid e confidando nei progressi della campagna vaccinale, il Comitato Organizzatore WCup, composto da tre associazioni sportive locali che praticano orienteering da tanti anni (Orienteering Tarzo, Orienteering Dolomiti e Orienteering Miane ’87) ha già messo in moto l’intera macchina organizzativa e uno staff di volontari a supporto della buona riuscita dell’evento.

Oltre alla finale di Coppa del Mondo il Cansiglio ospiterà le gare di contorno aperte ad atleti internazionali e italiani con la presenza di circa 500 atleti e che saranno organizzate sugli stessi terreni della Coppa del Mondo.

Programma Gare di Coppa del Mondo e Programma Gare di Contorno

Giovedì 30 settembre 2021

Gara a lunga distanza (Long) 11:00-17:30

Gara Middle: dalle 11.00 alle 13.00

Prima partenza (circa) 11:00

Ultima partenza (circa)15:25

Premiazioni: 17.15

Sabato 2 ottobre 2021

Gara a media distanza (Middle): 10.45 – 16:30

Gara Long: dalle 11.00 alle 13.00

Prima partenza (circa) 10.45

Ultima partenza (circa)15:25

Premiazioni: 16:15

Domenica 3 ottobre 2021

Gara Sprint Relay 13:30-15:00

Gara Middle: dalle 09.00 alle 12.00

Prima staffetta (circa) 13:30

Premiazioni e cerimonia di chiusura: 14:40