Tennis, Toniolo e Rebeschini monopolizzano l'Alpe Adria di Vedelago

L’Alpe Adria di Vedelago è di Francesco Toniolo. Il giocatore dell’Istrana mette il turbo ed in due set veloci taglia per primo il traguardo. Dietro di lui il numero due del seeding Giampaolo Lionello dell’Ostani Montebelluna. Terzi posti per Matteo Tonicello dello Sporting Mestre e per la rivelazione del torneo Davide Zamprogno. Il giovane dell’Ostani di Montebelluna da 3.5 è riuscito a fare tre turni arrendendosi al winner strappandogli 4 games. Nel femminile Lorena Rebeschini dell’Istrana vince in due set con Alberta Corsi dello Sporting Life Center. Terzo posto per Veronica Simioni under 16 del Tc Padova.

Iscrizioni aperte

Tpra il 30 dicembre allo Sporting Life Center Vacil, torneo misto. Contattare Andrea al 366 8243584. Il 31 dicembre l'ultima partita dell’anno 2023 singolare maschile. Dal 12 al 14 gennaio 2024 Rodeo Mwood per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 gennaio.