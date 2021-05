Tennis, il Torneo giovanile di Silea incorona i suoi vincitori

Gran finale per la kermesse che ha visto la partecipazione di 212 giovani tennisti. Diramato il calendario per i play off e play out della serie C. Nuovi tornei a Castelfranco e Motta di Livenza

Gran finale per il Torneo giovanile di Silea diretto da Giacomo De Logu e Orietta Beraldo con la supervisione di Roberta Antonello. Sono stati 212 i giovani in competizione dai 12 ai 16 anni.

Nell'Under 16 dove i giocatori sono già protagonisti nei tornei regular, tutto come da pronostico con le due teste di serie che hanno confermato il loro valore. Il bassanese Michele Fioravanzo dopo essersi aggiudicato il draw della sua categoria under 14 ha imposto il suo valore anche nell’under 16. L’ultimo a contendergli il successo il trevigiano Sebastiano Buzzatti con tessera del Vacil, che per poco non riusciva nel colpaccio, perdendo al tie-break per 11-9. Terzi Alessandro Markomichelakis e Gianmarco Amore del Tc Mestre. Nell'Under 12 il bellunese del Sedico Marco Sommacal si è aggiudicato la coppa più grande. Quella argentata è andata al tennista del Mogliano Nicolò Zavan. Bronzi per il bassanese Filippo Flavio Pellanda e per il veronese Gabriele Viselli.

Serie C: calendario Playoff e Playout

Svelato il calendario dei playoff e playout della Serie C che determineranno le promozioni in B2 e le retrocessioni nella D1. Domenica 23 Maggio tutte le trevigiane in campo. Per la promozione c’è il Park di Villorba femminile che dovrà recarsi a Villafranca di Verona, ma il so percorso non finisce perché in caso di vittoria dovrà vedersela la domenica successiva con la vincente tra il team delle Comunali di Vicenza e l’altra formazione scaligera. L’altra squadra della marca è quella del Volpago maschile che si gioca il passaggio con il Tc Padova. Per i playout Eurotennis femminile con Bassano, ed un solo turno dentro o fuori per l’Istrana a Bassano, per il Vacil in casa con i vicentini del Lonigo e per Pederobba in casa con il Cortina.

Gli altri tornei

Nell’Open Alpe Adria sono 150 i tennisti in lizza coordinati da Mario Morosin e Dean Pinezic sotto la supervisione di Nadia Schiavon. Competizione causa pioggia che va a rilento in quanto tutti i campi sono scoperti. Giornata di gioco quella di sabato per i 4^ che stanno marciando verso il top della categoria. Tutto pronto, invece, a Motta di Livenza per l’Open maschile e femminile diretto da Maurizio Epifano e Mauro Granzotto. Adesioni che dovranno essere date per e-mail a: tornei@tennismotta.it entro le ore 12 di mercoledì 19 maggio. Per i giovani a Castelfranco Veneto torneo dai 10 ai 14 anni. Competizione molto attesa questa degli Under 10 che finora non erano stati ammessi alle gare. Dirigono Giorgio Tonietto e Lorena Alberti. Adesioni via mail, già giunte copiose, all’indirizzo: info@tenniscastelfranco.com, entro le ore 12 del 3 giugno.