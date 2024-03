Benetton, primo ko stagionale al Monigo: Leoni domati da Glasgow (9-19)

Tre calci di Umaga e alcuni errori molto gravi. Abbastanza per confezionare la seconda sconfitta consecutiva dei Leoni, costretti a cedere 9-19 a Glasgow, unica squadra finora capace di violare il Monigo, bissando peraltro la vittoria già acquisita n casa in avvio di stagione. Leoni di Bortolami decimati per i tanti nazionali assenti ma in partita fino a pochi minuti dalla fine quando Jordan sfrutta una disattenzione per andare in mezzo ai pali.

Pronti, via e sotto la pioggia di Monigo Glasgow va in meta sfruttando un errore nel lancio di una maul biancoverde sui cinque metri e Matthews schiaccia indisturbato. Thompson non trasforma. I Leoni vogliono reagire, ma non trovano il varco per sfondare. Il terreno è bagnato, la palla scivola e si vedono alcuni errori di handling. Lo spettacolo non decolla e non si registrano azioni degne di nota, né da una parte né dall'altra. Verso la fine del primo tempo i biancoverdi commettono un'altra disattenzione e McDowell si invola in meta. Thomspon trasforma e la prima frazione si chiude sullo 0-12 per gli ospiti.

Inizia la ripresa e i Leoni guadagnano subito una punizione interessante. Jacob Umaga centra i pali e dà i primi tre punti ai suoi. Primo cambio dei trevigiani con Iachizzi per Koegelenberg. I Leoni hanno tanta forza di volontà e conquistano un altro piazzato. Altro giro dalla piazzola e Jacob Umaga sigla nuovi tre punti. A metà del secondo tempo ammonizione per Sordoni per una gomitata deliberata nei confronti di Gallo. Subentrano Uren per Garbisi e Time-Stowers per Pettinelli. Ci sono tanti errori da ambo le parti, i Leoni non sfruttano la superiorità numerica. Girandola di cambi: Zani, Pasquali e Da Re per Maile, Ferrari e Albornoz. Mancano dieci minuti e altro calcio per il Benetton: Umaga non sbaglia. Ma gli scozzesi sono cinici e vanno ancora in meta con Jordan; Weir converte. Ultimi cambi con Favretto e Nemer per Izekor e Gall. Finisce quindi 9-19 per Glasgow.

Marcature: 8' meta Matthews, 35' meta McDowell tr. Thompson; 44' p. Umaga, 54' p. Umaga, 72' p. Umaga, 73' meta Jordan tr. Weir. Note: Cartellino giallo al 58' a Sordoni (GLA). Trasformazioni: Glasgow 2/3 (Thompson 1/2; Weir 1/1). Punizioni: Benetton Rugby 3/3 (Umaga 3/3). Man of the match: Stafford McDowell (GLA).

Benetton Rugby: 15 Jacob Umaga, 14 Ignacio Mendy, 13 Malakai Fekitoa, 12 Marco Zanon, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz (68' Giacomo Da Re), 9 Alessandro Garbisi (62' Andy Uren), 8 Toa Halafihi, 7 Giovanni Pettinelli (64' Henry Time-Stowers), 6 Alessandro Izekor (77' Riccardo Favretto), 5 Eli Snyman (C), 4 Gideon Koegelenberg (45' Edoardo Iachizzi), 3 Simone Ferrari (72' Tiziano Pasquali), 2 Siua Maile (68' Federico Zani), 1 Thomas Gallo (77' Ivan Nemer). Head Coach: Marco Bortolami.

Glasgow Warriors: 15 Josh McKay, 14 Sebastian Cancelliere, 13 Stafford McDowell (c), 12 Tom Jordan, 11 Facundo Cordero (59' Oli Kebble, 69' Lucio Sordoni), 10 Ross Thompson (63' Duncan Weir), 9 Jamie Dobie (77' Ben Afshar), 8 Henco Venter, 7 Thomas Gordon (63' Ally Miller), 6 Euan Ferrie (77' Angus Fraser), 5 Alex Samuel, 4 Max Williamson (63' Sintu Manjezi), 3 Lucio Sordoni, 2 Johnny Matthews (59' Gregor Hiddleston), 1 Nathan McBeth (59' Allan Dell). Head Coach: Franco Smith.