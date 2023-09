Benetton Rugby pronto per il ritiro a Calalzo

Come ormai da tradizione, il Benetton Rugby è pronto a tornare a Calalzo di Cadore per il ritiro di fine estate. La franchigia biancoverde sceglie la località situata nel cuore delle Dolomite Cadorini per la sesta stagione di seguito, destinazione ideale immersa nelle montagne e molto gradita ai Leoni. Continuerà quindi in quota la preparazione del Benetton Rugby, cominciata a fine giugno, in vista dell’inizio dello United Rugby Champioship. La formazione di coach Bortolami resterà a Calalzo di Cadore da lunedì 4 a sabato 9 settembre, per fare ritorno nella città trevigiana nella tarda mattinata di sabato.

Durante il ritiro, il gruppo alloggerà al Park Hotel Bellavista. Il programma delle giornate vedrà la squadra alternare sessioni d’allenamento nel campo sportivo “Agostino Lozza” situato in via Lagole (le sedute saranno tutte aperte al pubblico, ndr) e nella palestra Asd Iefeso Club dei fratelli Bacchilega, campioni di karate. Come da consuetudine, tappa fissa del ritiro biancoverde è la visita al negozio Ottica Demenego, azienda partner dei Leoni, che avverrà lunedì mattina una volta giunti a Calalzo.

Questa la lista degli atleti coinvolti per il ritiro:

Avanti:

Filippo Alongi

Bautista Bernasconi

Riccardo Favretto

Edoardo Iachizzi

Alessandro Izekor

Gideon Koegelenberg

Marco Lazzaroni

Gianmarco Lucchesi

Tiziano Pasquali

Santiago Ruiz

Scott Scrafton

Eli Snyman

Mirco Spagnolo

Henry Stowers

Nahuel Tetaz Chaparro

Giosuè Zilocchi

Trequarti

Tomas Albornoz

Nicolò Casilio

Filippo Drago

Dewaldt Duvenage

Sam Hidalgo-Clyne

Leonardo Marin

Ignacio Mendy

Tommaso Menoncello

Matteo Minozzi

Edoardo Padovani

Onisi Ratave

Joaquin Riera

Rhyno Smith

Jacob Umaga

Andy Uren

Marcus Watson

Marco Zanon

Sono invece assenti in quanto coinvolti per le rispettive nazionali in preparazione della Rugby World Cup i seguenti 19 atleti: Ignacio Brex, Lorenzo Cannone, Niccolò Cannone, Giacomo Da Re, Malakai Fekitoa, Simone Ferrari, Tomas Gallo, Alessandro Garbisi, Toa Halafihi, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Siua Maile, Ivan Nemer, Giacomo Nicotera, Paolo Odogwu, Giovanni Pettinelli, Federico Ruzza, Federico Zani, Manuel Zuliani.