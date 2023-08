CentroMarca Banca è il nuovo Jersey Sponsor del Treviso FBC 1993

E' stata presentata ieri 30 agosto allo Stadio Tenni, alla presenza dei vertici del Club, del Consorzio Treviso Siamo Noi e di CentroMarca Banca Credito Cooperativo, la nuova partnership che legherà il Treviso FBC 1993 all’Istituto di Credito Cooperativo trevigiano, nuovo sponsor di maglia per le stagioni 2023/24 e 2024/25. CentroMarca Banca accompagnerà la squadra, che proprio quest’anno ha festeggiato la promozione al campionato di Serie D, nelle maglie da gioco che verranno utilizzate per la stagione con l’avvio ormai alle porte. Un ente territoriale che condivide e promuove i valori dello sport, sensibile al movimento giovanile, che da quest’anno ha deciso di sposare e valorizzare il progetto del Club trevigiano.



Le nuove divise marchiate Erreà, con il nuovo Jersey Sponsor CentroMarca Banca, sono state svelate dai calciatori Dario Sottovia, Simone Salviato e Romano Perticone, che hanno presenziato alla conferenza stampa indossando i nuovi kit da gara, accompagnati da tre giovani del vivaio biancoceleste. Segno di come questa collaborazione tra il Club e l’Istituto di Credito Cooperativo trevigiano punti a valorizzare tutti gli ambiti su cui la società sta lavorando.

«Siamo felici di accogliere nel nostro club un ente che rappresenta il territorio trevigiano – sono le parole di benvenuto del Presidente Lucchese che aggiunge – ci auguriamo che questo sia il primo passo per una collaborazione forte e duratura che possa portare valore aggiunto alla società. Il sodalizio è stato naturale in quanto i valori che condividiamo sono i medesimi che promuove CentroMarca Banca ed è quindi per noi un onore avere a bordo un partner così prestigioso».

«È un vero piacere poter cominciare questo rapporto con CentroMarca Banca – dichiara Marco Pinzi, Presidente del Consorzio Treviso Siamo Noi – e siamo felici di presentare una partnership tanto importante con un Istituto di credito così fortemente radicato nella nostra città, per valorizzare ancora di più il rapporto tra il Club, le nostre aziende consorziate ed il territorio di Treviso».

«Treviso FBC 1993 è la rappresentazione viva di un progetto che è riuscito nell’impresa di riportare la squadra in serie D. Lo sport, con il suo linguaggio universale, è un veicolo di valori e connessioni, oltre che di emozioni e costituisce in questo particolare momento un mezzo straordinario per far crescere una comunità sana, serena e coesa – commenta Tiziano Cenedese, Presidente di CentroMarca Banca – come Banca del territorio abbiamo a cuore l’intera comunità nella quale operiamo da più di 130 anni e la collaborazione con Treviso FBC 1993 conferma il nostro sostegno allo sport e ai suoi valori come lo spirito di squadra, la resilienza, la vicinanza ai giovani e alle famiglie».

«La maglia, si sa, è molto di più di un semplice capo di abbigliamento tecnico ma rappresenta storia, tradizione, legami, la passione di un'intera Città e nel caso del Treviso, un sogno per tanti bambini», sono queste invece le parole del Sindaco Mario Conte. «Siamo contenti che ad accompagnare il Treviso sia un Istituto di credito del territorio, sempre vicino al mondo culturale, economico e sportivo. Un sodalizio, questo, che siamo certi sarà un ulteriore elemento di pregio per questo grande progetto virtuoso che caratterizza il Treviso Fbc e il Consorzio Treviso Siamo Noi»

La partnership prevede la massima visibilità del logo nella parte centrale della maglia da gioco. Il marchio di CMB sarà presente anche nei diversi supporti comunicativi per valorizzare l’importanza della nuova collaborazione con l’Istituto che da oltre 130 anni contribuisce alla promozione dell'identità della propria comunità cooperando per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini al proprio territorio. I nuovi kit targati Erreà, con il logo di CentroMarca Banca saranno disponibili nelle prossime ore anche nello Store online del Treviso FBC 1993, www.volatastore.com nella sezione dedicata al club biancoceleste.