Imoco center cresce con "Hot padel" e l'happy hour

Continua senza sosta l'intensa stagione invernale dell'Imoco Center, il nuovo centro sportivo dedicato al Padel che Imoco Volley ha messo in moto la scorsa estate con i primi otto campi coperti già frequentatissimi dai "padellisti" trevigiani. Oltre 600 soci nei primi mesi di vita del club, che oltre al successo nel popolarsi quotidiano dei campi e ai numerosi tornei e pool "sold out" sta registrando un notevole afflusso alle lezioni e alla "scuola padel" gestita da quattro maestri importanti come Emanuel Roldan, Nicola Cappellesso le top player nazionali Letizia Dell'Agnese e Camilla Ronchini .

Da dicembre si gioca "hot" padel grazie al riscaldamento personalizzato di ogni campo di gioco (a richiesta), e la grande novità di gennaio sono i gettonatissimi "Happy Hour" il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 18.30 con "prendi uno paghi due" sia per le ore di campo che per le consumazioni nel chiosco bar gestito da Il Volo.

Il torneo che sta entusiasmendo tanti padellisti e padelliste trevigiani è il Road To Malaga, da un'idea dello sponsor Itagency della famiglia Fabbrini:10 tappe, una al mese, in palio per i primi due in classifica di ogni categoria un soggiorno alla GM Academy di Malaga dal 18 al 22 luglio per una full immersion con il grande maestro spagnolo Gustavo Machuca e il suo staff nella splendida cornice dell'Andalusia. Si combatte ogni mese sugli otto campi dell'Imoco Center e dopo l'ultima tappa della scorsa settimana ecco le classifiche.

-Open Femminile: 1 Nikita Cavinato 38 punti, 2 Beatrice Zanatta 30, 3 Marzia Bisetto 29;

-Open Maschile: 1 Mattia Rochira 20, 2 Marco Dal Mas 20, 3 Luciano Pozzobon 20.

-Femminile Livello 0-2.6: 1 Roberta Berti 42, 2 Samantha Zanatta 24, 3 Anna Mori 18.

-Maschile Livello 0-2.6: 1 Stefano Barzi 31, 2 Manuel Bucciol 27, 3 Mirko Polo 27.

-Maschile Livello 2.6-4: 1 Endrio Lamonato 40, 2 Nicola Benvenuti 40, 3 Paolo Simonaggio 22.

Prossime tappe di Road to Malaga by Itagency il 19-20-21 febbraio, ma c'è attesa anche per i prossimi eventi con il Torneo di Carnevale l'11 febbraio e il 25 e 25 febbraio la tappa dell'Italy Padel Tour con il Torneo Babolat. Intanto le squadre del circolo iniziano a mietere risultati interessanti, Imoco Center con la squadra mista ha vinto la tappa provinciale della "Battaglia tra Circoli - Bobo Padel Show 2" a metà gennaio a Thiene dove ha sfidato i principali circoli del territorio, invece le donne (squadra composta da Elena Piva, Loredana Lagonigro, Ianina Ghezzi, Maria Josè Venezia e Shary Pizzollo) hanno vinto la fase provinciale "oro" della Winter Cup. Fase regionale programmata dal 9 all'11 febbraio a Padova.