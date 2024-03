Azimut Giorgione nel segno del 10: a Castelfranco arriva l’ostica Smapiù Verona

Rinfrancata dall’allungo a +10 in cima alla classifica, l’Azimut Giorgione affronta la Smapiù Verona con l’obiettivo di confermare il proprio stato di forma. La Final Four di Coppa Italia si avvicina (29 marzo, semifinale contro la pisana FGL-Zuma di Castelfranco di Sotto) e, a primo posto consolidato, l’incontro di campionato con le veronesi funge da primo test di avvicinamento e miglioramento in vista dell’importante kermesse nazionale.

L’appuntamento è in programma a Castelfranco Veneto per domenica 3 marzo, con fischio d’inizio alle 17:30 (ingresso gratuito). “Mi aspetto una bella partita, tutta da giocare! – anticipa tramite i canali ufficiali del club Alice Bellini, da inizio stagione l’atleta più continua nel roster del Giorgione -. Verona schiera atlete molto fisiche: sarà importante metterle in difficoltà a partire da una buona battuta. I miei timori? Nessuno. Ho molta fiducia nella mia squadra però so anche che può sempre succedere di tutto perciò è importante restare allerta per fronteggiare ogni eventuale difficoltà”.

A questo punto della stagione diventa importante mantenere il ritmo e possibilmente lavorare nel perfezionamento di alcuni aspetti: “Il mio obiettivo è semplicemente quello di arrivare a fine stagione soddisfatta di quello che ho e abbiamo fatto. Dando sempre il massimo. Nonostante i punti di vantaggio che abbiamo in classifica, è importante non mollare la presa: ciò significa non sprecare alcuna occasione e soprattutto non prendere sottogamba nessun avversario”.