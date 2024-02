Azimut Giorgione, 700 km per conquistare la Coppa Italia: le finali si giocano a Campobasso

Sarà Campobasso a ospitare la Final Four di Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile. L’appuntamento nel capoluogo molisano, già sede lo scorso anno del Trofeo delle Regioni targato AeQuilibrium e della Finale Nazionale Under 14 femminile, è per venerdì 29 e sabato 30 marzo con le dodici squadre finaliste che si fronteggeranno per la conquista dei trofei nei due impianti di gioco: PalaUnimol e Palestra Ipia Montini.

La Federazione Italiana Pallavolo, infatti, ha assegnato alla società Spike Devils Campobasso l’organizzazione della coppa che lavorerà insieme al Comitato Regionale FIPAV Molise. L’Azimut Giorgione è una delle squadre che parteciperanno a questo importante appuntamento: sarà un viaggio non semplice (ci vogliono quasi 700 chilometri per coprire la distanza tra Castelfranco Veneto e Campobasso), ma le ragazze di coach Carotta vogliono dimostrare ancora una volta di che pasta sono fatte. Ancora non si conoscono gli accoppiamenti delle semifinali.

Mercoledì 28 febbraio alle ore 11 è in programma, live sul canale YouTube FIPAV, il sorteggio per la composizione delle partite: il Giorgione se la vedrà con una tra Concorezzo, Castelfranco e Imola, le altre campionesse d’inverno che sono riuscite a qualificarsi alla Final Four. Tutte le gare della Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.