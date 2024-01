Capolista, regina delle trasferte e finalista di Coppa Italia: l’Azimut Giorgione vola

Chiusura trionfale di girone d’andata per l’Azimut Giorgione che a Noventa Vicentina chiude il match in soli tre set e guadagna l’accesso alla Final Four Four di Coppa Italia. L’undicesimo successo su dodici incontri disputati cristallizza un ruolino di marcia indiscutibilmente da primato, mantenuto a +4 sulla seconda in classifica, il Fantini-Folcieri Ostiano.

Quella di Noventa, più che altro, è stata una vittoria sull’influenza che in settimana ha costretto a riposo forzato ben tre atlete titolari: “C’era un po’ di nervosismo perché avevamo bisogno di fare risultato ma le condizioni fisiche erano precarie – svela coach Carotta a fine gara -. Siamo comunque riusciti a portare a casa i tre punti grazie alla prova delle centrali che hanno messo a segno 23 punti in due. Posso sbilanciarmi nel menzionare Giulia Pincerato come migliore in campo se non altro perché ha orchestrato la squadra con 38 di febbre”.

L’undicesimo sigillo permette alla B1 di Castelfranco Veneto di staccare il pass per la Final Four di Coppa Italia di B1 femminile, alla quale accedono le quattro migliori capoliste dei cinque gironi della Penisola. A breve si conosceranno la sede e le specifiche delle kermesse nazionale.

Ciò che è noto è che si terrà nel fine settimana pasquale: “La Final Four di Coppa Italia era un obiettivo che ci eravamo posti e l’averlo raggiunto ci soddisfa molto anche se non abbiamo ancora realizzato pienamente di cosa si tratta. Siamo talmente proiettati ad affrontare una partita per volta che avremo bisogno di qualche giorno per realizzare appieno in che palcoscenico scenderemo in campo. E infatti adesso il nostro obiettivo torna ad essere quello di lavorare sodo in palestra: ci aspetta un girone di ritorno nel quale tenteremo di eguagliare quello di andata, avversari permettendo. Molti si sono rinforzati e, da primi in classifica, troveremo filo da torcere ovunque”. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-AZIMUT GIORGIONE 0-3 (23-25, 13-25, 20-25)

NOVENTA: Marcuzzi, Bazzoli, Ramingo, Scaccia, Leonardi, Canazza, Gambalonga, Bussolo, Destro. All. Gemo

GIORGIONE: Pozzoni, Bardaro, Ceron, Morra, Facchinato, Gaia, Mason, Marchetto, Pincerato, Ganzer, Bellini, Andrich, Alessi, Stufi. All. Carotta