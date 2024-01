Volley A1 femminile, buona la prima del nuovo anno per Conegliano: Cuneo senza scampo

La ripresa può essere insidiosa per qualsiasi squadra, ma non certo per questa Prosecco Doc Imoco Conegliano, che di arrestare la marcia al vertice della classifica non ne vuole proprio sapere.

Vittima di turno questa volta il Cuneo Granda Volley, che qualche grattacapo alla squadra di Daniele Santarelli è pure riuscito a crearlo, ma che alla fine si è dovuto inesorabilmente arrendersi. Il 3-0 ai danni delle Gatte certifica la quindicesima vittoria in quindici gare disputate e una stagione fino a questo momento perfetta.

Trascinatrice è stata Marina Lubian, sempre più essenziale per le gialloblù. Il suo score parla di 12 punti, di cui 2 aces e 2 muri. Un connubio che partita dopo partita continua a funzionare sempre di più.

Riposare è bello, si dice, e per diverse settimane non sarà più possibile. Presto riprenderà la sequela degli impegni infrasettimanali: si comincia giovedì prossimo con la sfida in esterna contro l'Asterix Beveren. Prima tappa per chiudere i conti con il passaggio diretto ai quarti di finale.

La partita

Santarelli il seguente sestetto, formato da Wolosz-I.Haak, Robinson Cook-Plummer, Lubian-Fahr, libero De Gennaro.

Le piemontesi sono decise a vendere cara la pelle e restano attaccate al match per oltre metà del primo set (18-18). Due mani fuori di Robinson Cook tentano di schiodare la situazione (20-18), ma Plummer si incarta e manda fuori (21-22). A questo punto entra in gioco il cinismo delle pantere, che vanno a vincere con il turno al servizio di Lubian. In particolare l'ace decisivo è suo (25-22).

Al rientro Conegliano accelera subito con l'ace di Fahr (3-0). Il muro di Sylves rimette le pantere sotto pressione (10-9); la belga sarà autrice del pari (10-10). Nuovo break gialloblù con Fahr e Lubian (13-10), chiuso dal pallonetto di Plummer (17-13). Si va avanti con un andamento costante fino a che capitan Wolosz non si mette in proprio e piazza la stoccata del due a zero (25-21).

C'è equilibrio anche in avvio di terzo set, rotto dall'11-8 per le pantere. Il trio Lubian, Haak e Cook inizia a dare spettacolo e per le biancorosse inizia a farsi davvero dura (14-8). Queste ultime trovano ancora il modo di insidiare il match con il muro del 15-12 prima e con il colpo di Hall del 15-13. Il vantaggio continua ad assottigliarsi (18-17), ma Conegliano riesce a mantenere i nervi saldi. Fahr azzecca due muri (23-18) e Lubian si prende l'incombenza di realizzare il punto vittoria. 25-19 e testa rivolta alla Champions.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO 3-0

(25-22,25-21,25-19)

Prosecco DOC Imoco: I.Haak 16, Squarcini ne, Fahr 9, De Gennaro, Lubian 12, Plummer 10, Robinson Cook 6, Wolosz 5, Bugg ne, Gennari ne, De Kruijf ne,Lanier ne, Piani ne, Feduzzi ne. All. Santarelli

Cuneo: Signorile 1, Kubik 3, Sylves 7, Hall 5, Scognamillo ne, Scola, Tanase, Stigrot 4, Ferrario, Adelusi ne, A.Haak 1, Molinaro 1, Thior ne, Enweonwu 13. All. Bellano, Arbitri: Brancati e Sabia

Durata set: 26′,23′,25′

Note: Errori battuta: Co 15,Cu 6;Aces: 5-2 ; Muri: 9-8.

MVP: Lubian