Volley A1 femminile, la corsa di Conegliano riprende dal PalaVerde: domenica arriva Cuneo

Dopo la sosta di fine anno il campionato di serie A1 femminile si appresta a ripartire. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista indiscussa con 14 vittorie su 14 partite disputate, ospita domenica alle ore 17 il Cuneo Granda Volley, formazione piemontese in lotta per non retrocedere e non per questo meno insidiosa di altre.

Le pantere, che martedì 2 gennaio hanno ripreso la preparazione, si avvicinano all'appuntamento con l'organico pressochè al completo. Kat Plummer tornerà a disposizione dopo un mese di stop forzato, mentre qualche dubbio in più persiste per Federica Squarcini, rimasta a riposo nel match del 26 dicembre a causa di un problema ad una mano comunque in via di risoluzione.

Sulla carta il pronostico è dalla parte delle gialloblù, ma servirà il giusto approccio onde evitare che le cose si complichino. In più il mese di gennaio sarà intenso: alle partite di campionato si affiancheranno quelle di Champions (ci sarà il rush finale della fase a gironi con le ultime due decisive partite) e di Coppa Italia (in palio il 24 gennaio il pass per la final four di Trieste del 17 e 18 febbraio). E' dunque indispensabile iniziare bene.

Precedenti ed ex

Le sfide giocate complessivamente sono 14 ed il bilancio è a senso unico: le pantere, almeno fino a questo momento, hanno sempre vinto.

Soltanto una giocatrice ha vestito entrambe le maglie. Si tratta di Terry Enweonwu, schiacciatrice opposta classe 2000, che ha giocato in Veneto nel 2019/20, stagione poi interrotta dalla pandemia.

L'antivigilia del coach

Così Daniele Santarelli a due giorni dal match: "Siamo tornati in palestra dopo sette giorni di meritato riposo, dopo una prima parte di stagione intensa ognuno di noi aveva bisogno di un periodo per tirare il fiato e penso che questa pausa ci sarà molto utile, è importante aver potuto di staccare un po' mentalmente e fisicamente per essere pronti a ripartire di slancio. La squadra è tornata in palestra carica per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione; sappiamo benissimo quello che abbiamo fatto finora di buono e altrettanto bene quello su cui dobbiamo migliorare per andare a centrare i nostri obiettivi. Inizia un gennaio un po' atipico perchè avremo poche trasferte e ben cinque gare casalinghe tra campionato e coppe, poi il target sarà la Coppa Italia, il prossimo appuntamento con in palio un trofeo. Ripartiamo da questo match al Palaverde con Cuneo, sarà bello ritrovare i tifosi per la prima gara del 2024, sarà importante cominciare con il ritmo che avevamo prima della sosta perchè Cuneo è una buona squadra, completa, con attaccanti di spessore, ci vorrà una gara tosta e la consueta attenzione e rispetto per tutte le avversarie di questo campionato che presenta qualità e insidie in ogni squadra, il bello di questo campionato è che anche i team non di primissima fascia possono rivelarsi pericolose se non si gioca al meglio, non dobbiamo correre rischi".