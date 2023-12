Volley A1 femminile, per Santarelli una trecentesima da ricordare

Nel 2017 non avrebbe mai sognato probabilmente di raggiungere un prestigioso traguardo, quello delle trecento panchina con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma tutto questo è corrisposto ad una grande realtà. Meglio ancora se il risultato è favorevole. La storia tra Daniele Santarelli ed il sodalizio gialloblù è destinata a durare ancora a lungo qualora le trattative per il prolungamento del contratto andassero a buon fine (c'è chi dava già la cosa per fatta) e la felicità del tecnico è grande: "Davvero un bel traguardo, chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? Felicissimo di averlo raggiunto".

La sua squadra, pur non brillando particolarmente, ha archiviato senza affanni la pratica Trento: "Non è stata una bellissima partita, c’era un clima di festa e siamo stati molto fallosi, era difficile stare lì con la testa. Sapevo che questo scontro testa-coda avrebbe fatto sì che le nostre energie mentali non fossero al top, non mi aspettavo il massimo. Sono comunque contento che abbiamo finito così, ce lo meritiamo dopo una stagione molto positiva. Ora abbiamo ‘ben’ 6 giorni per rifiatare: abbiamo bisogno di tornare in palestra e pensare a come possiamo crescere e cosa possiamo fare meglio, perché ci aspettano 4 mesi di fuoco. Faccio i complimenti a queste ragazze, questa società e questi fantastici tifosi che ci hanno seguito fino a Trento".

La rinascita è completa

Dopo tanta sfortuna può finalmente tornare a sorridere Sarah Fahr. La centrale ha messo a segno 9 punti con il 64% di efficacia offensiva, dati che non hanno potuto esimere la giuria da assegnarle il premio MVP: "Era importante chiudere l'anno con una vittoria e abbiamo portato a casa la partita, anche se con un bel po’ di imperfezioni. Adesso ci riposiamo un po’ e torniamo con l’anno nuovo, pronte a limare tutte le piccole cose che mancano, perché poi ci aspetta un periodo molto importante".

L'appoggio dei tifosi (ieri erano in 150) è sempre molto importante: "Dobbiamo solo ringraziarli, sono sempre speciali. Quando giochiamo con loro abbiamo una marcia in più".