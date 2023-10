Serie A1 femminile, l'Imoco Volley all'esame Scandicci

La vittoria della settima Supercoppa è già in archivio. Ad imporlo è un calendario sempre più fitto, che riserva alle squadre della A1 femminile il primo turno infrasettimanale della stagione. Si torna dunque in campo domani sera, con la Prosecco Doc Imoco Conegliano che si accinge a disputare il big match contro la Savino Del Bene Scandicci, una di quelle rivali che aspirano a fare lo sgambetto. Palazzo Wanny è pronto a vestirsi a festa per uno scontro che mette di fronte la squadra di Massimo Barbolini, che in classifica ha 10 punti (tre vittorie ed una sconfitta al tie break in quattro gare disputate) e quella di Daniele Santarelli, con 9 punti all'attivo frutto di tre vittorie in tre partite. Le pantere, anche in questa circostanza, non potranno disporre di Marina Lubian, fermata da un acciacco alla spalla destra, mentre le altre atlete saranno arruolabili.

Le ex

Sono due le ex biancoblù attualmente a Conegliano: Isabelle Haak dal 2017 al 2019 e Marina Lubian, in Toscana dal 2019 al 2022.

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli a ventiquattr'ore dal match: «Abbiamo avuto modo di riposare un giorno dopo la bella vittoria in Supercoppa, una piccola pausa per tirare il fiato in vista degli impegni probanti che ci aspettano. Siamo entrati nel vivo della stagione e siamo pronti ad affrontare questo importante filotto di partite che ci aspetta. Da ieri siamo tornati in palestra per preparare il match con Scandicci, sappiamo che dobbiamo sempre guardare avanti al prossimo match, sarà così per tutta la stagione. Quindi ok abbiamo vinto la Supercoppa e siamo molto soddisfatti, ma quello è già il passato e adesso ci tuffiamo in una delle settimane più difficili della stagione perchè affrontare in rapida sequenza Scandicci e Milano, due squadre tra le big non solo in Italia, ma nel panorama europeo, sarà davvero un bell'impegno».

La Savino Del Bene sarà avversario tosto: «Credo che Scandicci abbia uno dei suoi roster migliori di sempre, si è attrezzata con grandi giocatrici e un'intelaiatura di altissimo livello, hanno personalità importanti in campo. Attacco e muro di primo livello, ottima battuta, organizzazione difensiva, Scandicci è una squadra a cui non manca nulla e ci sono tutti gli ingredienti per una sfida affascinante, una delle più impegnative della stagione, inutile dire che ci vorrà la nostra migliore partita per fare risultato sul loro campo, ma ci crediamo e vogliamo fare un'altra grande gara dopo quella di sabato con Milano».