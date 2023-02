Volley A1 femminile, per l'Imoco Volley match trappola con Cuneo

Il tour de force estenuante a cui buona parte delle squadre italiane sono sottoposte sta per giungere alla sua conclusione. O almeno perde di intensità. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, dopo aver ottenuto il passaggio ai quarti di Champions da primatista assoluta (sei vittorie su sei con un solo set ceduto alle avversarie), si rituffa in campionato. C'è da difendere il primo posto in regular season dall'assalto delle inseguitrici, Savino Del Bene Scandicci in testa, che ha 4 lunghezze di ritardo.

Sarà il Cuneo Granda Volley domani alle 17 a rendere visita alle pantere: sulla carta l'esito è scontato, ma sono molti i fattori che potrebbero influenezare il risultato, tra cui la stanchezza derivata da un calendario assurdo e folle e il cambio di allenatore. Le piemontesi in settimana hanno esonerato Emanuele Zanini affidandosi alle cure di Massimo Bellano, che prima della sosta di fine anno era stato allontanato dalla panchina del Bisonte Firenze. Il match dunque andrà affrontato con la giusta mentalità e sfruttando l'ampiezza della rosa per ovviare ad inconvenienti soprattutto di ordine fisico.

Due ex nella squadra biancorossa, Lara Caravello e Lucille Gicquel, una tra le pantere, la centrale Federica Squarcini. Nei 12 precedenti Conegliano ha sempre fatto risultato, vincendo dunque altrettante gare.

Daniele Santarelli inquadra così la partita: "E’ una stagione che non lascia tregua, ma la squadra è brava a trovare le motivazioni in ogni partita per fare risultato. Ogni partita è una tappa per avvicinarsi al momento in cui si gioca per vincere un trofeo. E’ un percorso lungo e tortuoso che ci costringe ad essere sempre competitivi e fare gli step giusti per crescere ogni giorno, sia una partita o un allenamento. Le cose non vengono all’improvviso, noi vogliamo giocare ogni gara per migliorarci e crescere, vincere aiuta e fa bene al gruppo e indubbiamente anche se c’è stanchezza dentro di noi troviamo le motivazioni grazie a un gruppo completo con tante alternative e a uno staff che lavora insieme con profitto da tanti anni.

Cuneo la prossima avversaria ha cambiato allenatore quindi mi aspetto un’avversaria con extra motivazioni, è una squadra che ha fatto un ottimo girone d’andata, ora che hanno anche recuperato alcune infortunate come Gicquel sono una squadra ancora più difficile, non dobbiamo farci ingannare dal recente risultato in Coppa Italia, sarà un match differente che non possiamo permetterci di sottovalutare, assolutamente. Noi stiamo abbastanza bene, conviviamo con qualche acciacco che cercheremo di risolvere in questo mese di febbraio per essere al top più avanti quando si deciderà la stagione".