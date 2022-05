Imoco Volley, stavolta non riesce lo slam! Vakifbank è campione d'Europa

La buona volontà è stata tanta, ma questa volta non c'è stato nulla da fare. Non è riuscito, a differenza dello scorso anno, il grande slam all'Antonio Carraro Imoco Conegliano, che si è dovuta arrendere alla maggiore concretezza del Vakifbank Istanbul, formazione turca allenata dall'italiano Giovanni Guidetti già vicecampione lo scorso anno e campionessa del mondo lo scorso dicembre. Egonu e compagne ci hanno provato e sembravano sulla strada giusta per tentare una rimonta, ma nei momenti topici sono state commesse troppe ingenuità (specie nel quarto set, dove erano in vantaggio 9-5 e sembravano aver acquisito ritmo difficile da controllare per le avversarie) che hanno fatto sì che la Champions League prendesse per la quinta volta la strada del Bosforo. A Lubiana l'ultimo atto è terminato 3-1 per le giallonere (22-25, 21-12, 25-23, 21-25) in un contesto pressochè equilibrato, ma a decidere come già spiegato in precedenza sono stati i dettaglii.

Per le pantere, che saluteranno diverse atlete tra cui Paola Egonu, che approderà proprio al Vakifbank, una stagione densa di difficoltà ma comunque positiva avendo conquistato tutti e tre i trofei in ambito nazionale. E' mancata solo la ciliegina sulla torta, ma da domani sarà già futuro.

Articolo in aggiornamento