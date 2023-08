Serie A1 femminile, Imoco Volley: De Gennaro ufficialmente fuori dagli europei

Come nelle previsioni Monica De Gennaro non parteciperà ai prossimi europei. Il ct della nazionale Davide Mazzanti ha deciso di escludere, dopo anni contrassegnati da successi e grandi emozioni, il libero gialloblù dalle convocate per la rassegna continentale che prenderà il via tra sei giorni in quel di Verona con il match contro la Romania e di privarsi di conseguenza del suo contributo. Una decisione, quella del tecnico, da tempo nell'aria e che già nelle scorse settimane ha suscitato non poche discussioni.

Tra le centrali invece figurano nella lista Marina Lubian e Federica Squarcini, due giocatrici che si sono distinte nella passata stagione e sono sicuramente meritevoli di questo traguardo.

La lista completa dele convocate

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 21. Loveth Omoruyi, 2. Alice Degradi.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova*.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

*In caso di mancata conclusione dell'iter per l'ottenimento della cittadinanza italiana, nei tempi utili per l'inserimento nella lista delle 14, l'atleta Ekaterina Antropova verrà sostituita prima dell’inizio dell’Europeo.