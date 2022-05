Imoco Volley, domani gara 3 nel sold out del PalaVerde

La finale scudetto 2021/22 giunge ad un bivio. Chi vincerà gara 3 avrà buone possibilità di aggiudicarsi il titolo avendo successivamente due occasioni per chiudere il discorso, ma questa serie ha dimostrato che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Il fattore campo è stato completamente sovvertito in queste due ultime gare, segno inequivocabile che il livello di gioco è alto e non c'è pronostico che tenga.

Le ragazze dell'Imoco Volley questa volta sperano di passare a condurre questa finale per una semplice ragione: il PalaVerde, dopo tantissimo tempo, precisamente il 26 dicembre del 2019, presenterà il tutto esaurito. Si punta dunque sulla spinta del pubblico gialloblù per ottenere una vittoria che potrebbe rivelarsi di straordinaria importanza.

I PRECEDENTI - Sono 22 le sfide complessivamente giocate: 19 sono le vittorie di Conegliano, 3 di Monza. Va sottolineato che nella corrente stagione le due squadre si sono affrontate già 6 volte: in campionato le brianzole si sono imposte per 3-1 e 3-2 al PalaVerde. Per quanto riguarda la Champions due sono le vittorie gialloblù, 3-1 in casa e 3-0 in trasferta.

LE EX - Diversi sono gli incroci: si parte da coach Marco Gaspari (2012/14 a Conegliano), per poi passare alle giocatrici Anna Danesi (2016/19) e Gaia Moretto (2018/19). Nelle fila gialloblù l’ex è Kathryn Plummer, a Monza nella fase finale della stagione 19/20, poi interrotta dalla pandemia.

LA VIGILIA DEL COACH - Così ha parlato Daniele Santarelli alla vigilia di questo appuntamento che potrebbe determinare la svolta:

"Fin qui è una bella serie, tirata e sofferta con partite al cardiopalma che certamente hanno fatto divertire il pubblico sia al palazzetto che in tv. Domani sarà un’altra battaglia che promette spettacolo, so che ci sarà il tutto esaurito finalmente dopo tanto tempo al Palaverde e quindi ci sono tutti gli ingredienti perchè sia un’altra grande serata di volley.. Finora sono state partite tiratissime dove le due squadre hanno alternato grandi giocate a momenti di difficoltà come è normale che sia con la posta in palio che c’è e con la qualità delle due compagini.

Domani sono convinto ci sarà ancora equilibrio e battaglia, ma noi vogliamo vincere di fronte al nostro pubblico per riscattare gara1 e per riprenderci il vantaggio del fattore campo conquistato nella stagione regolare. Proveremo a fare meglio rispetto a gara1 e anche ai primi due set di gara2 dove non ci siamo espresse al meglio, sono convinto che possiamo migliorare nel gioco e nella continuità e dovremo farlo perchè abbiamo visto quanto Monza sia un’avversaria di spessore, capace di metterci in grande difficoltà appena caliamo un po’.

Non abbassiamo la guardia, anzi, cerchiamo in ogni partita di questa serie di fare sempre un po’ meglio perchè vogliamo vincere questo scudetto, ogni anno è più dura e le avversarie sono più forti e agguerrite, ma noi siamo sempre lì e daremo il massimo con l’aiuto del nostro pubblico per fare un passo avanti in questa bellissima finale".