I numeri premiano l'Azimut Giorgione: +14 in classifica rispetto allo scorso anno

Non mi fido molto delle statistiche. La frase attribuita allo scrittore Charles Bukowski potrebbe essere quella più gettonata dalle atlete dell’Azimut Giorgione, anche se sono proprio i numeri che parlano da soli in questo caso. La formazione trevigiana, capolista del girone B della Serie B1 di volley femminile, non può “trascurare” il confronto tra la classifica di un anno fa e quella attuale. La differenza è eloquente e non può che rendere ottimisti i tifosi di Castelfranco Veneto. Alla fine del 2022, infatti, l’Azimut aveva racimolato appena 12 punti, frutto di 4 vittorie e 6 sconfitte nelle dieci partite disputate fino a quel momento.

Il 2023 sportivo del Giorgione si è invece concluso in modo diametralmente opposto, con ben 9 successi e un solo ko (maturato per altro al tie-break dopo l’incredibile match interno contro l’Aduna Padova). Con un ruolino di marcia del genere, l’Azimut può guardare tutti dall’alto con ben 26 punti (+14 rispetto a dodici mesi fa dunque) e ben 4 lunghezze di vantaggio sul secondo posto. In poche parole, le ragazze di coach Carotta hanno totalizzato più del doppio dei punti, un dato che fa ben sperare in vista dell’accesso alla fase dei play-off promozione. La parola “A2” è ovviamente ancora impronunciabile a Castelfranco Veneto, soprattutto per motivi di scaramanzia, ma è inevitabile che il pensiero sia andato proprio alla seconda categoria nazionale.

C’è anche da dire che il girone d’andata dello scorso anno del Giorgione non fu proprio indimenticabile: la squadra arrivò infatti al giro di boa con 18 punti e un importante ritardo rispetto ai primi tre posti (validi appunto per i play-off). Un ritorno decisamente migliore (23 punti) non fu sufficiente per recuperare lo strappo con tutti i rimpianti del caso. La pausa natalizia servirà a far rifiatare la squadra che dovrà farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. Domenica 14 gennaio si tornerà in campo per la prima gara del 2024, con le trevigiane che ospiteranno l’Enercom Crema, mentre sei giorni dopo si andrà in trasferta a Noventa Vicentina per cercare di chiudere in bellezza il girone d’andata.