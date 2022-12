Mondiale per Club, l'Imoco Volley spazza via il Minas e vola in finale

Superare la fase a gironi da prima in classifica, in una competizione corta e complessa come quella del campionato mondiale per squadre di club, può rivelarsi spesso un notevole vantaggio e la Prosecco Doc Imoco Volley è stata abilissima a sfruttarlo. La semifinale contro le brasiliane del Minas è stata poco più di un allenamento e il 3-0 che ne è scaturito è un risultato che praticamente parla da solo e significa per le pantere la terza finale su altrettante partecipazioni alla competizione.

Nonostante il pronostico fosse ovviamente tutto dalla parte della squadra gialloblù, la concentrazione e la determinazione è stata massimale. Domani alle ore 14 si giocherà ancora una volta per la vittoria e le pantere punteranno decisamente al secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa conquistata tre settimane fa a Firenze.

IL MATCH - Questo il sestetto mandato in campo da Santarelli: Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Gray-Robinson Cook, libero De Gennaro.

L'inizio è praticamente un monologo: Haak fas subito sentire la sua presenza (6-2). Il servizio, soprattutto con Gray, mette da subito in difficoltà la ricezione brasiliana e il break viene chiuso da Lubian (14-7). Le italiane non si fermano e chiudono con Robinson Cook per il 25-12.

Secondo set che si apre nel segno del capitano: è Wolosz dapprima a mettere a segno due aces (2-0) poi serve con precisione gli attaccanti (5-0). Il Minas azzecca i cambi e ritrova la parità (10-10). A schiodarla nuovamente Robinson Cook (15-12) e De Kruijf mura per 18-13. Conegliano accelera e trova il 25-17 con Gray.

Si riparte con De Kruijf che a muro sigla il 6-3, Gray si fa trovare pronta in seguito (8-3). Nuovo allungo gialloblù con Lubian (11-5), che poi si distraggono un po' e permettono alle brasiliane di accorciare (12-9). Priscilla Souza è l'ultima ad arrendersi (20-18), ma è ancora Gray a scavare il solco decisivo (23-18). Chiude Haak e Conegliano vola meritatissimamente all'ultimo atto.

TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – GERDAU MINAS 3-0 (25-12,25-17,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 5, Gray 16, Robinson Cook 7, De Gennaro, Haak 15, De Kruijf 7, Lubian 6, Gennari, Carraro, Pericati, Plummer ne, Squarcini ne, Furlan ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Minas: Carol 1, Thaisa 7, Heldes 1, Nyeme, Kisi 5, Daroit 6, Yonkaira Pena 1, Luisa 1, Kudiess 1, Rebeca ne, Jacke, Larissa ne, Brandao 1, Souza 6. All. Negro

Arbitri: Nurper (Tur) e Stanislava (Ser)

Durata set: 20′,22′,25′

Note: Errori battuta: Co 13,Mi 9; Aces: 6-2 ;Muri 5-4; Errori attacco 5-9