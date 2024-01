Il singolare record dell’Azimut Giorgione: è l’unica capolista della B1 imbattuta in trasferta

Casa dolce casa. Anzi, nel caso dell’Azimut Giorgione bisognerebbe dire “trasferta dolce trasferta”. Tra i vari record che sta registrando la formazione trevigiana, capolista del girone B della Serie B1 di volley femminile, ce n’è uno davvero particolare. Si tratta infatti dell’unica prima in classifica di questa categoria che è riuscita a mantenere l’imbattibilità fuori dalle mura amiche. I tifosi faranno probabilmente tutti gli scongiuri del caso, anche perché è rimasta proprio una trasferta da affrontare prima di concludere il girone d’andata (a Noventa Vicentina contro l’IPAG il prossimo 20 gennaio), però è un primato che merita di essere messo in risalto.

Nelle cinque partite disputate fino a questo momento lontano da Castelfranco Veneto, le ragazze di coach Carotta hanno sempre vinto, un’impresa che non è riuscita alle altre prime dei restanti gironi della B1 (Concorezzo, Imola, FGL Castelfranco e Catania Volley). L’unico ko stagionale dell’Azimut è invece maturato in casa, la partita stregata contro l’Aduna Padova che lo scorso 19 novembre riuscì a imporsi al tie-break dopo essere stata in svantaggio di due set. Eppure la “storia d’amore” del Giorgione con le trasferte non è cominciata in questa stagione con dei successi semplici.

Il primo match esterno, infatti, è stato il 3-2 contro Ripalta, un tie-break conquistato di misura e con le padrone di casa capaci di recuperare due parziali. Anche la seconda trasferta ha riservato altrettante emozioni: a Castel d’Azzano, sul campo dell’Arena Volley Team, l’andamento della partita è stato identico ma fortunatamente l’Azimut ha trovato le giuste energie proprio nella frazione di gioco conclusiva. Le altre tre gare sono state vittorie piene, per la precisione il 3-0 di Chioggia ai danni del Volley Clodia, un altro 3-0 a Ponti sul Mincio che ha piegato la tenace Peschiera e il non semplice 3-1 in Trentino contro il Rothoblaas Volano.

La striscia positiva, tra l’altro, è addirittura più lunga. L’ultima trasferta negativa del Giorgione ha una data che ora sembra lontanissima nel tempo, quasi un anno fa: era il 26 marzo e le trevigiane caddero clamorosamente sul taraflex dell’ultima in classifica, la Tecnimetal Piadena, una batosta che sembra aver fatto bene all’ambiente che ha iniziato da quel momento a preparare nel migliore dei modi i match esterni. Prendendo in prestito un celebre verso di uno dei più grandi successi di Francesco De Gregori, non è da questi particolari che si giudica una capolista, però è proprio uno di quei dettagli che rendono bene l’idea di quanto straordinaria sia una stagione.