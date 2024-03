Conegliano costretta ancora agli straordinari: domani c'è Pinerolo

Sulle follie del calendario se ne è già ampiamente parlato, probabilmente anche troppo, ma non evidentemente non ci deve proprio essere alternativa. E così, soltanto due giorni dopo l'epica semifinale di andata di Champions contro l'Eczacibasi, la Prosecco Doc Imoco Conegliano è costretta a tornare in campo nella penultima giornata della regular season.

Ospite in un PalaVerde che dovrebbe nuovamente far registrare il tutto esaurito è la Wash4Green Pinerolo, una delle sorprese della stagione che già in un paio di occasioni sono riuscite a creare non pochi problemi alle pantere. L'obbiettivo della squadra di Michele Marchiaro è quello di strappare punti importanti per migliorare il proprio piazzamento in classifica in prospettiva playoff, mentre Wolosz e compagne, malgrado le fatiche, sono determinate a conservare l'imbattibilità.

Si gioca alle ore 20:30 con diretta su RaiSport HD.

Precedenti ed ex

Sono tre le sfide giocate fino ad ora, con altrettanti successi delle pantere.

L'unica giocatrice che ha vestito entrambe le maglie è Indre Sorokaite, a Conegliano nel 2019/20.

La vigilia del coach

Tocca come di consueto a Daniele Santarelli il compito di presentare la sfida: «Giocare a 48 ore dalla battaglia di Champions non sarà facile, con così poco tempo tra una gara e l'altra è difficile recuperare le energie e preparare le partite, ma siamo una squadra attrezzata appositamente in questo senso e la società ha costruito una rosa profonda e di qualità proprio in quest'ottica. Fortuna vuole che potrò avere ampia scelta, stiamo tutte bene e potrò ruotare le giocatrici valutando le condizioni di ciascuna e dando spazio a chi ieri ha giocato meno. Anche se non è importante per la nostra classifica già ben definita, ci teniamo comunque a fare una buona gara anche contro Pinerolo che è un team che sa il fatto suo e sta giocando , so che anche stavolta il Palaverde sarà pieno e nonostante tutto vogliamo ringraziare i nostri splendidi tifosi che rappresentano per noi il settimo giocatore in campo come si è visto nella grande serata di Coppa»