Anticorpi monoclonali: «In Veneto si potranno curare i pazienti dai 50 anni in su»

«I dati sui ricoveri ospedalieri sono in calo ormai da una settimana in Veneto. I pazienti di oggi si sono contagiati durante il periodo pasquale: ne verremo fuori da questa emergenza ma non bisogna ancora abbassare la guardia».

Lunedì 19 aprile Luca Zaia inizia con queste parole il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto: «Stiamo spingendo per completare anche le vaccinazioni dei 70enni. Fino a quando non saranno completati non inizieremo a vaccinare altre categorie. Stamattina in magazzino avevamo ancora 106mila dosi. Da giovedì 29 aprile arriveranno almeno 50mila dosi Pfizer in più a settimana oltre alle 126mila che già ci arrivavano fino ad oggi. L'obiettivo resta vaccinare tutti gli Over 60. Sulle riaperture di lunedì prossimo ci vorrà la massima attenzione - ha detto Zaia - bisogna che il Governo metta mano al tema delle scuole e dei trasporti. Tutte le regioni stanno discutendo su questo tema che non siamo nelle condizioni di affrontare. Abbiamo 2.700 mezzi pubblici e 500 mezzi privati con cui riusciamo a gestire solo il 50% degli studenti in presenza: lunedì 26 aprile la scuola tornerà in presenza al 100% ma gli autobus resteranno al 50% di capienza. Per risolvere il problema bisognerebbe moltiplicare i mezzi ma la verità è che non ce ne sono sul mercato. Non vogliamo chiudere le scuole ma servono provvedimenti al più presto. Non farò ordinanze regionali che riducano la presenza nelle scuole. Tra le ipotesi sul tavolo: differenziare gli orari di ingresso o ridurre la percentuale di studenti in presenza, tenendo gli studenti in Dad. Escludo che i mezzi possano tornare al 100% di capienza quindi bisognerà trovare qualche altro sistema» conclude Zaia.

Anticorpi monoclonali

Dopo il Governatore, la professoressa Evelina Tacconelli ha presentato il progetto "Mantico" dedicato alle cure con gli anticorpi monoclonali. Oggi il Veneto è punto di riferimento nazionale nello studio sugli anticorpi monoclonali. «Inizio con un dato molto interessante sui decessi a livello regionale: rispetto al periodo 2017-2019, nel 2020-2021 la mortalità in Veneto non è aumentata. Mi sembra un dato particolarmente significativo. Sono poco più di 2mila, invece, i pazienti trattati in Italia con anticorpi monoclonali. Di questi oltre 420 sono stati curati in Veneto, 120 a Verona. Si tratta di un gruppo di persone, tutte Over 70, con almeno una patologia pregressa. L'Istituto Superiore di Sanità ci dice che su un campione di 120 persone 30-35 finiscono ricoverate e 5 in media perdono la vita a causa del Covid. Nel nostro gruppo curato con gli anticorpi monoclonali non abbiamo registrato nessun decesso. Esemplare il caso di un 70enne positivo al Covid che, subito dopo i primi sintomi, ci ha contatto e ha ricevuto gli anticorpi monoclonali. I sintomi gli sono spariti entro 24 ore e il tampone è risultato negativo dopo 5 giorni. Gli anticorpi potrebbero essere una delle cure per il Covid - spiega la dottoressa Tacconelli - Venerdì scorso siamo stati contattati da Aifa e abbiamo messo in piedi il "Progetto Mantico", valido a livello nazionale: significa che gli anticorpi monoclonali potranno essere utilizzati anche sui pazienti con più di 50 anni senza patologie pregresse ma positivi al Covid. 1260 il totale dei pazienti che potranno essere curati con questo progetto. "Mantico" prenderà il via nelle prossime settimane. La terapia va utilizzata nel più breve tempo possibile - continua la dottoressa - Più passa il tempo e meno gli anticorpi monoclonali riescono ad avere effetto. Vanno somministrati entro una settimana da quando si prende il virus. Nella ricerca verranno utilizzati anticorpi Lilly e Roche. Sarà un trial adattativo per capire quali sono i farmaci che funzionano di più nell'eliminazione dei sintomi nel più breve tempo possibile. Per essere inseriti nel progetto servirà un tampone rapido positivo e l'eventuale indicazione del medico di base. I pazienti non devono aver bisogno di ossigenoterapia. In tutto il Veneto oggi si somministrano tra le 20 e le 30 cure monoclonali al giorno. Un singolo centro ben organizzato potrebbe arrivare a fare un massimo di 15 trattamenti al giorno. La svolta nelle cure sta nella riduzione dei tempi e del tasso di mortalità».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 497 su 10.786 tamponi fatti per un'incidenza del 4,61%. I casi attualmente positivi in isolamento sono 26.522. I ricoverati sono 1759 (-7 rispetto a domenica) di cui 264 pazienti Covid in terapia intensiva (+1), 274 i pazienti non Covid in Rianimazione. I morti nelle ultime 24 ore sono 7, quasi 20mila i dimessi in Veneto dall'inizio dell'emergenza.

Il video della diretta