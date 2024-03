Duse 2024, nominato il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario

Entra nel vivo il programma di Duse 2024. Con Decreto del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è stato istituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse. Il suo compito è quello di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni dell’importante ricorrenza. Si tratta di un importante organismo del Ministero della Cultura che per tre anni avrà la funzione di celebrare il ruolo di uno straordinario personaggio del teatro italiano tra fine Ottocento e primo ventennio del Novecento.

Il Comitato Nazionale è composto dal Comune di Asolo, nella figura del Sindaco Mauro Migliorini; dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; dal Comune di Chioggia; dal Centro studi e ricerche Francesco Grisi e dai referenti di altri enti e istituzioni come la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, il Teatro Stabile del Veneto e la Soprintendenza alle Belle Arti per le Province di Belluno, Padova e Treviso. Fanno parte del Comitato anche alcuni tra i massimi studiosi della Storia del teatro e di Eleonora Duse, delle Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia e ancora delle Università di Bologna, di Roma Tor Vergata e Roma Tre, di Firenze, Federico II di Napoli e di Palermo. Giovedì scorso, 14 marzo, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse si è ufficialmente insediato e ha eletto come Presidente il noto storico e saggista Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Il Comitato Nazionale avrà sede presso il Comune di Asolo e lo stesso Comune di Asolo svolgerà il ruolo di segretario e tesoriere. Nasce così un importante asse culturale e organizzativo che nel nome di Eleonora Duse va da Asolo al Vittoriale e passando per Napoli va ben oltre Venezia e il Veneto.