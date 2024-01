Asolo, nuova sede per il centro vaccini dell'Ulss 2

Fine di un'epoca ad Asolo: il centro vaccini di via Malombra, inaugurato a dicembre 2021 in piena pandemia Covid, sarà trasferito da lunedì 8 dicembre nella nuova sede di via Forestuzzo, 41 dove un tempo si trovava l'ex ospedale di Asolo.

L'annuncio del cambio sede per il centro vaccinale è arrivato in queste ore dall'azienda sanitaria trevigiana. Una decisione presa per garantire una migliore presa in carico territoriale dell’utenza. Nella nuova sede i cittadini potranno prenotare tamponi Covid e vaccinazioni ordinarie, antinfluenzali o contro il Covid, per l'appunto. I link relativi a ogni tipo di prenotazione sono indicati qui di seguito: