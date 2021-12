Silea, nuova ordinanza: botti vietati per Capodanno e l'Epifania

Il Comune di Silea ha deciso di vietare l’uso di petardi e botti in tutto il territorio comunale dal 30 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022. Il divieto riguarda: fuochi d’artificio, petardi, mortaretti, razzi e simili.

«Siamo consapevoli che, in occasione di San Silvestro e dell’Epifania, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell’anno: un'attività che però ha spesso provocato lamentele da parte dei residenti per l’uso spesso incontrollato dei botti. Inoltre il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea paura e fastidio a bambini, anziani, ammalati, nonché una serie di conseguenze negative per gli animali domestici frequentemente a perdere l’orientamento - commenta il sindaco, Rossella Cendron - Invito i nostri cittadini a festeggiare in sicurezza, nel rispetto delle norme anche in materia di contenimento pandemico. Stare insieme si può, ma con i dovuti accorgimenti, per la salute personale e per quella dell’intera collettività».