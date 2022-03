Maschere e colori per il Carnevale: in 80mila in città per il "Martedì Grasso"

«Oggi abbiamo avuto una Treviso colorata e piena di famiglie! Inoltre, con il Carnevale Trevigiano vogliamo mandare un messaggio di solidarietà, di vicinanza e di pace». Con queste parole il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto commentare il grande e preannunciato successo per il Martedì Grasso andato in scena oggi in piazza dei Signori. Tra maschere, colori e stelle filanti, sono stati circa 80 mila le persone che oggi si sono recate nel centro storico del capoluogo per festeggiare tutte insieme. Un numero considerevole considerando il periodo storico che stiamo vivendo. La voglia di festeggiare insieme a figli e nipoti era però davvero troppa dopo due anni di pandemia, tanto che considerando tutto il periodo di Carnevale sono circa 300 mila le presenze che si sono registrate in città. Inoltre, per permettere il regolare svolgimento delle attività odienre, dentro le mura oggi sono stati impegnati una decina di agenti di polizia locale per quanto riguarda la vigilanza sulla viabilità e una ventina di volontari della protezione civile di Treviso.

Un risultato che soddisfa dunque Ca' Sugana che si è data anima e cuore per allestire la città con attrazioni a misura di bambino e famiglie. Tra spettacoli itineranti, performer e la mostra dei carri allegorici in Piazza Borsa e Piazza Aldo Moro. La novità del 2022 è comunque stata l'installazione fiabesca sotto la Loggia dei Cavalieri, con la Casetta di Marzapane di Hansel e Gretel, la Torre di Raperonzolo, la carrozza di Cenerentola, Il laboratorio di Geppetto, l’impronta del Gigante di Jack e il fagiolo magico (visitabile anche durante la settimana). Molto apprezzati sono stati poi gli spettacoli performer, giocolieri, una mongolfiera gigante e bici pazze condotte da equilibristi che correranno per le vie del centro. Insomma, una serie di eventi che per settimane hanno animato il centro storico della città