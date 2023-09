Covid e influenza, tornano le vaccinazioni: un milione e 700mila dosi per il Veneto

La campagna vaccinale (con adesione volontaria) contro l’influenza stagionale partirà in Veneto il 16 ottobre prossimo. Quella contro il Covid-19, tra inizio e fine ottobre, con gradualità in base alle dosi fornite dal Ministero della Salute, che ha previsto 700mila dosi per il Veneto con consegna a scaglioni settimanali. Nessun fondamento sui timori per possibili ritardi nell'arrivo dei vaccini. Lo fa sapere in una nota diramata in queste ore la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, che specifica come: "lunedì 16 ottobre partirà la campagna vaccinale anti-influenzale e sarà disponibile per tutti i medici di base e farmacie aderenti. Particolare attenzione agli ospiti delle strutture assistenziali residenziali i quali saranno vaccinati nei giorni precedenti all’avvio della campagna per tutta la popolazione. La Regione Veneto ha acquistato 1 milione di dosi aumentando anche la disponibilità di dosi di vaccino spray nasale che può essere utilizzato per i bambini dai 2 ai 6 anni".

Vaccini anti-Covid

La campagna vaccinale Covid-19 partirà con gradualità in base alle dosi fornite dal Ministero della Salute che ha previsto un totale di 700mila vaccini per la Regione Veneto con consegna prevista a scaglioni settimanali. Di conseguenza, seguendo un criterio di protezione delle persone più fragili, ad inizio ottobre si partirà dalle Rsa e già a fine ottobre il vaccino sarà reso disponibile ai medici di Medicina Generale e alle farmacie aderenti per le altre categorie di soggetti fragili e la popolazione generale. Il vaccino anti-Covid è facoltativo ma raccomandato alle persone con più di 60 anni di età e a tutte le persone che presentano malattie croniche secondo quando indicato dal Ministero della Salute.

Il commento

«La vaccinazione antinfluenzale, inoltre - precisa la Direzione prevenzione regionale - potrà essere somministrata in sicurezza assieme alla vaccinazione anti Covid. La presenza di più attori che offrono il vaccino sul territoriosi conferma come punto di forza di una complessa macchina organizzativa che prevede una pianificazione in costante dialogo tra Regione, Azienda Zero e aziende sanitarie. L’organizzazione della campagna anti-influenzale da parte della Regione - puntualizzano - è partita già a giugno e le indicazioni operative per tutte le Aziende Sanitarie sono state inviate nei primi giorni di agosto, con l’obiettivo di favorire l’organizzazione e il coinvolgimento dei diversi attori della rete e di partire il prima possibile con l’offerta di protezione. Tale organizzazione ha visto, inoltre, il 19 luglio il coinvolgimento nella programmazione vaccinale dei rappresentanti dei Medici di base e dei pediatri di libera scelta».