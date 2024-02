Male incurabile, addio a Gippo Gatto: patron dell'Eurogroup di Silea

Da mercoledì 21 febbraio, fuori dallo stabilimento Eurogroup di Silea è proiettata una grande immagine di Gippo Gatto, l'imprenditore trevigiano patron dell'azienda, mancato all'affetto dei suoi cari a 65 anni. Due mesi, poco prima di Natale, fa gli era stato diagnosticato un tumore contro cui ogni cura si è rivelata vana. Il decesso è avvenuto all'inizio di questa settimana all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Specialista di impianti elettrici, sistemi di sicurezza e telecomunicazioni, Gippo era il responsabile dei cantieri e del personale di Eurogroup, con oltre 400 dipendenti e un fatturato che supera i 65 milioni di euro. Nato alla periferia di Treviso, aveva iniziato a lavorare come elettricista diventando ben presto punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici. Ex consulente per Luxottica e tecnico di Fondazione Cassamarca, aveva svolto anche un'importante esperienza di lavoro in Madagascar. Un simbolo per la storia dell'imprenditoria trevigiana. Non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi, il cordoglio ha raggiunto non solo l'imprenditoria trevigiana ma anche la provincia di Venezia dove Gatto viveva in una villa nella campagna di Robegano insieme alla moglie Franca. "Ciao Gippo, grazie per tutto, fai buon viaggio. 1958-2024" la dedica dei suoi lavoratori all'Eurogroup di Silea. Gatto lascia anche le figlie Roberta, Linda e Giulia, il genero Roberto, i nipoti Massimiliano e Riccardo, il fratello Franco, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio, venerdì 23 febbraio alle ore 15, nella chiesa di Robegano. Le offerte raccolte durante la cerimonia saranno devolute alla ricerca contro il cancro.

Il cordoglio di Zaia

Il presidente Zaia ha ricordato l'imprenditore trevigiano, fondatore di Eurogroup di Silea, con queste parole: «Un campione di quella generazione di imprenditori che, dopo la partenza come bravi artigiani, hanno avuto una straordinaria visione, quella di fare più grande la loro azienda e con essa il Veneto. Uno di quegli uomini che hanno imposto il ruolo produttivo della nostra regione sulla ribalta internazionale. Con la sua creatura, Eurogroup, ha precorso i tempi in tema di hi tech e telecomunicazioni, dialogando con multinazionali e firmando realizzazioni tecnologiche divenute un modello. Il mondo imprenditoriale perde un riferimento importante e la nostra terra saluta un pezzo della sua storia migliore. In questa circostanza esprimo le condoglianze ai familiari ed anche ai suoi collaboratori che, dimostrando così tanto affetto e commozione, hanno sottolineato quale tempra di imprenditore hanno avuto alla guida dell’azienda».