Green Pass, 60mila lavoratori non vaccinati nella Marca

«In provincia di Treviso ci sono 60mila persone in età lavorativa non ancora vaccinate». A dirlo è Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2 nella giornata di giovedì 21 ottobre. «Si tratta di cittadini con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni - continua Benazzi - mentre sono poco meno di 40mila i non vaccinati nella fascia dai 28 ai 60 anni. Solo il 5% di questi 60mila potenziali lavoratori ha iniziato a vaccinarsi negli ultimi giorni mentre gli altri o continuano a lavorare facendo tamponi o, in molti casi, sono apertamente contrari alla vaccinazione. I lavoratori non ancora vaccinati rappresentano poco meno del 9% della popolazione totale della Marca. La speranza è quella di riuscire a vaccinarli nel più breve tempo possibile».

Terza dose: sms per gli Over 60

In provincia di Treviso il totale dei vaccinati con più di 12 anni è salito all'80,3%. La soglia per l'immunità di gregge resta all'85%. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 2.783 vaccini di cui 808 prime dosi e 799 terze dosi. Dalla prossima settimana l'Ulss 2 ha annunciato un'altra importante novità: «Invieremo un sms con funzione di promemoria a tutti gli Over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da più di sei mesi. Il messaggio servirà da promemoria per chi vorrà ricevere la terza dose. Una volta ricevuto il messaggio sul proprio telefono, chi vorrà potrà prenotarsi sul portale dell'Ulss 2 e scegliere il centro vaccinale più vicino» conclude Benazzi. Sono infine 35 i pazienti ricoverati negli ospedali della Marca di cui 4 in terapia intensiva (uno a Conegliano negativizzatosi in queste ore, uno a Treviso e due a Vittorio Veneto tra cui un uomo di 66 anni che si era vaccinato con una sola dose di AstraZeneca). L'incidenza nella Marca scende a 34 casi su 100mila abitanti, 1 positivo su 5 ha meno di 12 anni e la media giornaliera è di 45 positivi al giorno (quasi tutti italiani). Nelle ultime 24 ore i tamponi fatti dall'Ulss 2 sono stati 3.546, di cui 2722 a pagamento. Il tasso di positività è stato dello 0,9%.