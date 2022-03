Guerra in Ucraina, falsi dipendenti del Comune si presentano porta a porta

Ancora una volta nella Marca c'è chi cerca di approfittare della sofferenza altrui per guadagnare, questa volta "facendo la cresta" in merito ai profughi ucraini che fuggono dalla guerra nel loro Paese. E' difatti di questi giorni l'allarme lanciato dal Comune di Cornuda in merito a falsi dipendenti del Comune che si stanno presentando "porta a porta", nella zona a nord del paese, per chiedere ai residenti eventuale disponibilità ad ospitare persone di nazionalità ucraina nei prossimi giorni. Una bella iniziativa, se non fosse tutto una truffa visto che l'Amministrazione comunale ha subito additato il tutto come una truffa ordita ai propri cittadini.

Nel frattempo, giovedì scorso il Comune ha inviato in Ucraina il materiale che è stato caricato sul quinto tir partito per Leopoli. Da ieri il punto raccolta per i generi alimentari ha riaperto per chiunque volesse donare. Qui di seguito il post Facebook del Comune con tutte le indicazioni utili.