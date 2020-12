Mascherine sempre obbligatorie, il sindaco firma l'ordinanza

Mascherine sempre obbligatorie a Montebelluna. Da oggi, giovedì 10 dicembre, fino al 15 gennaio 2021, su tutto il territorio comunale ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina. A dirlo è la nuova ordinanza comunale firmata dal sindaco (e medico) Elzo Severin.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la decisione del primo cittadino è arrivata dopo la scadenza dell'ordinanza regionale di Zaia. Non essendo più valido il provvedimento, in Veneto è venuto meno l'obbligo di usare la mascherina in alcune circostanze come quando si è seduti al tavolo di bar e ristoranti, dentro casa se si ricevono ospiti non congiunti o quando ci si trova all'aperto. La nuova ordinanza del sindaco di Montebelluna, riporta in vigore tutti questi obblighi basandosi sull'ultimo Dpcm del Governo e chiedendo ai cittadini di tenere indossata la mascherina il più possibile. L'ordinanza ha effetto immediato e, già da questa mattina, vigili e carabinieri sono usciti in strada per i primi controlli. Multe salate per chi verrà trovato con le mascherine abbassate. Un provvedimento preso nella speranza di limitare il più possible la crescita dei contagi a Montebelluna dove si trova l'ospedale con più ricoverati della provincia di Treviso.