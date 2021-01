Maxi polo Amazon, progetto verso l'approvazione definitiva

Il maxi polo logistico a Casale sul Sile sembra sempre più vicino a ricevere l'approvazione definitiva, nonostante le polemiche che hanno accompagnato il progetto fin dalla sua presentazione. Si tratta di tre grandi capannoni per lo stoccaggio delle merci in un'area da 500mila metri quadrati, nelle vicinanze dell'autostrada.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il progetto ha già ottenuto la Valutazione ambientale strategica della Regione mentre in questi giorni sono scaduti i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei Comuni limitrofi. Mogliano Veneto ha chiesto che venga vietato ogni transito su Via degli Angeli a Bonisiolo, mentre gli altri Comuni hanno posto l'attenzione sui problemi legati al traffico che accompagneranno la realizzazione della nuova area industriale. Quarto d'Altino, fin da subito, si era opposto al progetto grazie al suo potere di veto. Sembra però che, grazie a un finanziamento da due milioni di euro per opere legate alla viabilità, il Comune abbia cambiato idea, dando di fatto il via libera per l'approvazione del progetto definitivo a Casale sul Sile. Le richieste di Quarto d'Altino riguardavano la realizzazione di 4 nuove rotonde in altrettanti incroci stradali del territorio comunale. Con il nuovo finanziamento le quatto opere potranno essere realizzate. L'accordo sembra essere stato raggiunto nelle scorse settimane. Manca solo la firma ufficiale.