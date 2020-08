Motta di Livenza, la Regione finanzia l'attesa riqualificazione di via Lucchesi

Il Comune di Motta di Livenza si è posizionato al 17° posto su 408 domande con il progetto di abbattimento e riqualificazione di via Luca Lucchesi. Il primo stralcio del progetto, realizzato e inviato in Regione il 23 marzo in piena emergenza sanitaria, dal costo complessivo di circa 100 mila euro, è stato finanziato dalla Regione Veneto per il 50% della cifra. Il secondo stralcio del progetto, dal costo complessivo di ulteriori 100 mila euro, sarà invece finanziato dal bando del Distretto del Commercio con un contributo regionale pari al 40% del totale.

«Si tratta di un risultato importante, ottenuto per riqualificare un'ulteriore zona centrale di Motta di Livenza adeguandola anche al PEBA e per mettere in sicurezza l’entrata degli studenti delle scuole medie capoluogo - afferma il sindaco Alessandro Righi - Un risultato fortemente voluto e che premia ancora una volta la perseveranza e la lungimiranza di visioni strategiche indispensabili per migliorare la nostra città. Una ricerca costante di ulteriori risorse extrabilancio che sta facendo fermare a Motta di Livenza importanti treni e che ha raggiunto ormai cifre molto importanti. Ad oggi, in due anni ,sono stati recuperati circa 5.400.000 euro su 8.700.000 euro di opere in cantiere. Un dato importante che molti iniziano a invidiarci!».