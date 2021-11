Terza dose agli insegnanti, il Pd Veneto: «Indispensabile per lezioni in presenza»

«Per garantire le lezioni in presenza devono esserci gli insegnanti. Per questo è necessario procedere subito alla terza dose per chi ha ricevuto la seconda più di sei mesi fa e servono regole uniformi a livello nazionale. Nel frattempo però alcune regioni si sono mosse in autonomia, come Piemonte, Lazio e Campania. Anche il Veneto faccia la propria parte».

A chiederlo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico veneto con un doppio appello rivolto al Governo e alla Regione. «Occorre creare una corsia preferenziale, anziché procedere soltanto per fasce anagrafiche e immunizzare immediatamente quelli con il ‘vaccino scaduto’. Far ripartire la scuola in presenza dopo mesi di lezioni da remoto è stato un grande successo, i nuovi protocolli pensati per ridurre al minimo la didattica a distanza vanno nella giusta direzione, ma se non si immunizza il corpo docente rischia di essere tutto inutile. La scuola è un settore delicato e in questi giorni stiamo assistendo ad un aumento di focolai e quarantene: la soluzione migliore per evitare questo rischio - insistono - è somministrare la terza dose agli insegnanti vaccinati da oltre sei mesi, indipendentemente dalla loro fascia di età».