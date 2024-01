Influenza, trenta ricoverati a Treviso: «Numeri in calo, il picco è passato»

Sono ancora più di trenta, all'ospedale Ca' Foncello, i pazienti ricoverati per complicazioni legate all'influenza stagionale. I numeri però sono in netto miglioramento, sia per quanto riguarda il numero di pazienti negli ospedali che sul fronte dei contagi.

A confermarlo, lunedì 15 gennaio, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi: «La situazione sta decisamente migliorando: per quanto riguarda l'influenza abbiamo passato il picco stagionale. I ricoverati a Treviso sono una trentina ma non in condizioni gravi. Ai pazienti fragili noi raccomandiamo sempre la vaccinazione antinfluenzale. C'è il rischio, infatti, che persone con patologie pregresse o malati oncologici non vaccinati contro l'influenza finiscono in terapia intensiva se contagiati. Solo per queste categorie a rischio, quindi, la vaccinazione è consigliata. Sul fronte Covid, invece, ricoveri e contagi sono praticamente azzerati nella Marca» conclude Benazzi.