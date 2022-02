Ucraina, Zaia: «In Veneto 545 posti letto a disposizione dei rifugiati»

«Ho annullato la mia visita all'Expo di Dubai dove avremmo dovuto presentare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per occuparmi della questione ucraina. Siamo fortemente preoccupati per questa situazione: si tratta di una follia criminale ingiustificabile in un momento storico delicatissimo. L'Ucraina rischia di diventare un nuovo Vietnam quindi la guerra va fermata con tutti i mezzi».

Lunedì 28 febbraio Luca Zaia inizia con queste parole il nuovo punto stampa da Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto a Venezia. «Ringrazio gli imprenditori veneti che si sono letteralmente mobilitati in queste ore per accogliere il maggior numero possibile di rifugiati. Ho visto una grande volontà di dare una mano - commenta Zaia - domenica mattina ho sentito il Ministro Di Maio e ho rinnovato la nostra disponibilità sul fronte della sanità. Se serviranno cure e interventi per il popolo ucraino i nostri ospedali sono aperti - continua il Governatore -. Abbiamo notizie di tanti bambini che devono essere operati, se arriveranno dovremmo garantire a tutti una copertura sanitaria immediata, cercando di essere il più possibile flessibili su quarantene e vaccinazioni (quasi tutti gli ucraini hanno Sputnik, non riconosciuto in Italia)». Entro oggi è attesa la circolare nazionale sul protocollo di accoglienza: obbligatorio il tampone all'arrivo, la quarantena di cinque giorni potrebbe non essere obbligatoria per i rifugiati diretti nelle case dei loro familiari. «Siamo pronti a mettere a disposizione 545 posti letto negli ospedali emergenziali (Valdobbiadene, Monselice, Noale, Isola della Scala e Zevio) per accogliere i rifugiati ucraini» conclude Zaia. Entro sera, infine, la Regione dovrebbe aprire un conto corrente con IBAN dedicato per la raccolta fondi regionale a sostegno delle famiglie ucraine.

