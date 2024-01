Colline Unesco, mezzi green per il trasporto merci delle cantine

Si chiama Ecolog il progetto che partirà in forma sperimentale dal Comune di Valdobbiadene, dedicato all’utilizzo di mezzi green a basse emissioni per il ritiro e lo stoccaggio rapido delle merci da e presso le cantine del territorio durante alcune giornate predefinite. In caso di esito positivo della sperimentazione, il progetto sarà esteso a tutto il territorio. Mezzi green per la filiera vitivinicola: il progetto prevede l’attuazione di uno studio di fattibilità sul territorio per verificare la realizzabilità del polo logistico ed ora, con il sostegno di Regione, vedrà la realizzazione e la promozione di un software necessario alla gestione dello stesso, facendo fronte alle esigenze tipiche e specifiche di quest’area.

I commenti

Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, spiega: «Vogliamo ringraziare la Regione Veneto per aver deciso di aderire e sostenere questo importante progetto che vede uniti l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il Comune di Valdobbiadene, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Docg, Coldiretti Treviso e Banca Prealpi SanBiagio e che rappresenta una svolta ambientale per le colline Unesco. Nato da una idea di Coldiretti Treviso, su ispirazione dalla best practice del sito Unesco delle Langhe Roero e Monferrato, il polo logistico nasce dalla volontà di intervenire sul tema della viabilità all’interno dell’intero sito Patrimonio dell’Umanità che, anche per la morfologia unica del paesaggio, non ha potuto avere l’evoluzione necessaria a sopportare la mole di traffico generata dallo sviluppo economico dell’area. Ci siamo sempre detti che uno degli elementi fondamentali del piano di gestione del Sito delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene è proprio la sostenibilità a 360 gradi e vedere tutti questi soggetti uniti in questa direzione, è davvero un eccellente risultato. L’utilizzo di mezzi green sul territorio avrà infatti due grandi vantaggi: il risparmio, fino al 40% di CO2, e la limitazione dell’uso dei mezzi pesanti, come i Tir, con effetti positivi sia sulla viabilità che sullo status quo delle strade e del paesaggio».

«Il servizio sarà attivato in forma sperimentale con capofila il Comune di Valdobbiadene - ha spiegato il presidente Zaia -, incaricato di individuare le cantine e gli operatori logistici con i quali dare il via al progetto. Gli operatori effettueranno il ritiro e lo stoccaggio rapido delle merci presso alcune superfici dalle quali partirà la consegna alle cantine durante alcune giornate predefinite. Contestualmente sarà attivato un portale per la gestione operativa per alcuni mesi per mappare frequenze e modalità di servizio. In caso di esito positivo della sperimentazione, il progetto sarà esteso a tutto il territorio. Un impegno che sosteniamo fortemente per una gestione più sostenibile della logistica in un sito ambientale e culturale di straordinario valore, tra i luoghi più belli e caratteristici del Veneto».

Il consigliere regionale veneto Tommaso Razzolini del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, conclude: «È chiaro che anche a causa della morfologia unica del paesaggio, la viabilità all’interno dell’area non ha potuto avere l’evoluzione necessaria a supportare la mole di traffico generata dallo sviluppo economico del territorio. In questo senso va sottolineata la valenza dell’attuale schema di Accordo di collaborazione siglato tra Regione, Comune di Valdobbiadene, associazione Colline Unesco, Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Docg, Coldiretti Treviso e Camera di Commercio di Treviso, per la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento delle attività necessarie allo sviluppo di un progetto sperimentale per la gestione sostenibile della logistica delle cantine nell’area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene».