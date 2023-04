Prosecco Superiore Docg protagonista di un nuovo programma su Rai2

Inizierà sabato 8 aprile la nuova avventura televisiva del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg che sarà l’unico vino in abbinamento a tutte le pizze proposte da Tinto e Monica Caradonna durante il nuovo programma di Rai2, "Pizza Doc". Dodici appuntamenti in onda ogni sabato, dalle 11.15 alle 12.

Il programma

"Pizza Doc", Doc come Documentario, ovvero la naturale predisposizione allo stile documentaristico che contraddistingue i servizi esterni che arricchiranno la trasmissione. In ogni puntata Tinto, Monica e i loro ospiti, due pizzaioli sempre diversi, dovranno ideare antipasti e pizze che avranno come protagonisti i prodotti tipici italiani raccontati attraverso i documentari girati nei loro territori d’origine. Dagli impasti, alla farcitura finale, passando ovviamente per i segreti di una buona cottura, per giungere all’abbinamento con il vino, sempre un Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, che accompagnerà tutte le puntate come unico vino della trasmissione. Inoltre, due dei documentari che arricchiranno ogni puntata saranno dedicati al territorio di origine del Conegliano Valdobbiadene e avranno lo scopo di condurre gli spettatori tra le colline eroiche che danno vita a uno dei prodotti simbolo del made in Italy. Le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay.it

Il commento

«Grazie a "Pizza Doc" abbiamo l’occasione di mostrare in quanti modi può esprimersi il nostro territorio in un calice - conclude Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg - Dalle Rive, al Cartizze, al Sui lieviti, la versatilità del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, sarà l’abbinamento ideale di ogni proposta dei diversi pizzaioli che si avvicenderanno nelle 12 puntate».