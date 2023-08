Scoppia la conduttura dell'acquedotto, cedono asfalto e pista ciclabile

Verso le 8.30 di martedì mattina, 15 agosto, i carabinieri di Asolo sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in Via Palladio dove, a causa dello scoppio accidentale della condotta dell'acquedotto, si è verificato un cedimento del manto stradale e della pista ciclabile in un'area di circa 15 metri quadrati.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, salvo poi essere riaperta con senso unico alternato. La situazione è tornata alla normalità dopo un'ora, verso le 9.30 di mattina. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e coinvolta nel cedimento dell'asfalto ma i disagi per i residenti non mancheranno, come fatto sapere dal Consorzio di Bonifica Piave intervenuto sul posto per riparare il guasto: «Siamo intervenuti subito ma siamo stati costretti a chiudere l'impianto pluvirriguo - fa sapere il Consorzio in una nota -. Stiamo cercando di deviare con altre condutture l'acqua per garantire in qualche modo il servizio che soffrirà comunque per la poca pressione. L'area interessata è la parte alta del comune di Maser e Asolo. Il servizio sarà a singhiozzo e non sarà completamente funzionante per tutta la giornata di Ferragosto».