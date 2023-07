/ Via Schiavonesca

Auto contro passaggio a livello, treno costretto a uno stop d'emergenza

Tragedia sfiorata giovedì 20 luglio in località Busta, a Montebelluna. Un'auto, finendo contro le sbarre del passaggio a livello in Via Schiavonesca, ha rischiato di far finire il treno regionale sui veicoli in transito. Sul posto la Protezione civile e il personale di Ferrovie