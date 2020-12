Betoniera in panne, il braccio meccanico finisce contro il tetto di una casa

Lunedì 7 dicembre in Via Pravinera a Fregona i vigili del fuoco di Vittorio Veneto, insieme all'autogru di Treviso, sono intervenuti per il recupero di una betoniera a quattro assi che aveva perso aderenza mentre scaricava il bitume lungo una strada sterrata.

Il braccio meccanico del mezzo pesante si è adagiato prima su un cavo Enel, tranciandolo, per poi finire la sua corsa contro il tetto di un'abitazione a pochi metri di distanza. Nessuna persona è rimasta ferita ma le operazioni di messa in sicurezza del mezzo hanno richiesto alcune ore. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel per ripristinare la linea elettrica.