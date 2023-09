Sei bovini si allontano dalla mandria e fuggono nel bosco: uno cade e muore

Nella tarda mattina di mercoledì 27 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti a Borso del Grappa, in una zona boschiva lungo la strada provinciale 140 all’altezza del quarto tornante per Cima Grappa per recuperare sei bovini che, durante un trasferimento, si erano allontanati dalla mandria inoltrandosi nel bosco.

I vigili del fuoco della squadra di Castelfranco Veneto sono riusciti a individuare e recuperare gli animali in fuga, riconsegnandoli al gruppo del pastore. Purtroppo su sei esemplari, un bovino è caduto in una zona scoscesa e ha perso la vita. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate verso le 14.30 di mercoledì pomeriggio.