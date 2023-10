Gasolio dai mezzi, tavoli, panche: ladro assalta cooperativa, arrestato

Ha rubato all'interno di una cooperativa di via Castellana a Castelfranco Veneto un tavolo e quattro panche oltre al gasolio dal serbatoio di uno dei mezzi posteggiati all'esterno, nel piazzale. Un raid ladresco conscluso nel peggiore dei modi quello che ha visto come protagonista, nella nottata di sabato, un 57enne che è stato colto sul fatto dai carabinieri e arrestato in flagranza per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. I militari, arrivati nella sede della cooperativa hanno accertato che il 57enne non solo aveva scassinato due porte per entrare all'interno della struttura ma che prima di rubare il gasolio si era impossessato di alcuni mobili che aveva già caricato sul proprio veicolo parcheggiato poco distante dal perimetro aziendale. La refurtiva è stata restituita mentre sono stati sequestrati indumenti per il travisamento e arnesi da scasso. L' arrestato è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nella serata di sabato e per diverse ore i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio che ha coinvolto anche quattro locali pubblici controllati a Istrana, Asolo e Castello di Godego. Ammontano a 16mila euro le sanzioni inflitte dai militari del nucleo ispettorato del lavoro a queste imprese per inosservanza della normativa sul lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I posti di controllo stradali hanno visto circa 200 le persone identificate, un'ottantina i veicoli controllati, 9 contravvenzioni elevate per possesso di stupefacenti, una patente ritirata e circa 700 euro di sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada (per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza). Coinvolte nell'operazione anche le unità cinofile.