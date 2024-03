Rapina ed estorsione ad un 16enne, denunciati due studenti 15enni

Rapina ed estorsione, sono questi i reati per cui sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto alla Procura per i minori di Venezia due studenti di circa 15 anni, senza precedenti penali, che frequentano un istituto tecnico e professionale della Castellana. L'episodio che li ha visti come protagonisti risale a qualche settimana fa quando un ragazzo 16enne, anche lui studente, aveva messo un annuncio su un portale on line per la vendita di ben 20 sigarette elettroniche. All'appuntamento per concludere l'affare, in un parco pubblico di Riese Pio X, si è presentato il giovane venditore e uno dei due 15enni che lo ha spintonato ed è poi fuggito con la refurtiva. Il 16enne aveva messo in vendita le sigarette elettroniche per conto di un altro giovane, un 15enne che ha preteso a questo punto di avere il denaro non ottenuto dalla cessione delle sigarette. Qui è scattata l'estorsione del 15enne che ha chiesto prima 300 euro e quando il 16enne gliene ha offerti 150, ha ottenuto a conguaglio anche una consolle per videogames. Lo scambio si è consumato all'esterno di una scuola della Castellana ma a quel punto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco veneto, a cui si era nel frattempo rivolto il 16enne per denunciare quanto era avvenuto. Del caso, come detto, si sono interessati anche i magistrati della Procura per i minori di Venezia.